Берое и Монтата разделиха по точка в последния мач от кръга на Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига:

Арда - Септември - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Бертран Фурие 28-дузпа червен картон: Никола Фонтен (Септември) 87' Берое - Монтана - 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 7, 1:1 Филип Ежике 16 от неделя: Локомотив София - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74 Черно море - Левски - 1:3 (1:0) голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 22, 1:1 Мустафа Сангаре 55, 1:2 Мустафа Сангаре 65, 1:3 Борислав Рупанов 90 Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17 от събота: Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50 Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77 червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68 от петък: Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19 временно класиране: 1. Левски 12 9 2 1 22:7 29 точки 2. ЦСКА 1948 12 8 2 2 20:10 26 3. Лудогорец 11 6 5 0 18:4 23 4. Локомотив Пловдив 12 6 5 1 15:11 23 5. Черно море 12 6 4 2 19:10 22 6. Ботев Враца 12 3 5 4 10:12 14 7. Берое 11 3 5 3 12:15 14 8. Спартак Варна 12 2 7 3 13:13 13 9. ЦСКА 12 2 7 3 10:10 13 10. Локомотив София 12 2 6 4 10:11 12 11. Арда Кърджали 12 3 3 6 11:13 12 12. Монтана 12 3 3 6 9:20 12 13. Славия 12 2 5 5 13:18 11 14. Ботев Пловдив 12 3 2 7 12:19 11 15. Септември София 12 3 2 7 13:24 11 16. Добруджа 12 2 1 9 8:18 7