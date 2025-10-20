Подробно търсене

Берое и Монтата разделиха по точка в последния мач от кръга на Първа лига

Христо Бонински
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПБ)
Стара Загора,  
20.10.2025 21:55
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига:

Арда - Септември - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Бертран Фурие 28-дузпа
червен картон: Никола Фонтен (Септември) 87'

Берое - Монтана - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 7, 1:1 Филип Ежике 16

от неделя:
Локомотив София - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74

Черно море - Левски - 1:3 (1:0)
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 22, 1:1 Мустафа Сангаре 55, 1:2 Мустафа Сангаре 65, 1:3 Борислав Рупанов 90

Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17

от събота:
Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50

Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77
червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68

от петък:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19

временно класиране:
 1. Левски             12   9  2  1  22:7   29 точки
 2. ЦСКА 1948          12   8  2  2  20:10  26
 3. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 4. Локомотив Пловдив  12   6  5  1  15:11  23
 5. Черно море         12   6  4  2  19:10  22
 6. Ботев Враца        12   3  5  4  10:12  14
 7. Берое              11   3  5  3  12:15  14
 8. Спартак Варна      12   2  7  3  13:13  13
 9. ЦСКА               12   2  7  3  10:10  13
10. Локомотив София    12   2  6  4  10:11  12
11. Арда Кърджали      12   3  3  6  11:13  12
12. Монтана            12   3  3  6   9:20  12
13. Славия             12   2  5  5  13:18  11
14. Ботев Пловдив      12   3  2  7  12:19  11
15. Септември София    12   3  2  7  13:24  11
16. Добруджа           12   2  1  9   8:18   7

/ХБ/

Към 23:31 на 20.10.2025

