ЕП ще дебатира бомбения атентат пред дома на италианския разследващ журналист Сигфридо Ранучи

Европейският парламент ще дебатира бомбения атентат пред дома в покрайнините на Рим на италианския разследващ журналист Сигфридо Ранучи, предаде АНСА, като се позова на европейски дипломати.

Дебатът ще бъде посветен на сплашването срещу разследващи журналисти като цяло, казаха източниците.

В нощта на четвъртък срещу петък един килограм експлозив взриви колата на Ранучи, паркирана пред дома му в градче южно от Рим. Пострада и колата на дъщеря му. Никой не беше ранен при атаката.

В миналото Ранучи е бил заплашван от мафиотски организации заради разследванията си.