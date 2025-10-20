Подробно търсене

ЕП ще дебатира бомбения атентат пред дома на италианския разследващ журналист Сигфридо Ранучи

Габриела Големанска
Сигфридо Ранучи: Снимка: Stefano Colarieti/LaPresse via AP
Рим,  
20.10.2025 20:17
Европейският парламент ще дебатира бомбения атентат пред дома в покрайнините на Рим на италианския разследващ журналист Сигфридо Ранучи, предаде АНСА, като се позова на европейски дипломати.

Дебатът ще бъде посветен на сплашването срещу разследващи журналисти като цяло, казаха източниците.

В нощта на четвъртък срещу петък един килограм експлозив взриви колата на Ранучи, паркирана пред дома му в градче южно от Рим. Пострада и колата на дъщеря му. Никой не беше ранен при атаката.

В миналото Ранучи е бил заплашван от мафиотски организации заради разследванията си.

17.10.2025 19:35

Италиански журналистически профсъюзи осъдиха бомбената атака срещу разследващия журналист на РАИ Сигфридо Ранучи

Организации и профсъюзите на италианските журналисти изразиха солидарност с разследващия журналист от РАИ Сигфридо Ранучи, след като пред дома му в градче в покрайнините на Рим избухна бомба, съобщи АНСА. Председателят на Националната федерация на
17.10.2025 15:37

Италия е в потрес от бомбената атака срещу журналиста Сигфридо Ранучи

Италия е потресена от бомбения взрив, насочен срещу известен италиански журналист от телевизия РАИ, обобщават италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи ком 24“, както и френската агенция Франс прес. Взривът е отекнал
17.10.2025 15:13

Журналистите трябва да бъдат в състояние да вършат своята работа в безопасност, каза говорител на Европейската комисия след нападението в Италия

Журналистите трябва да бъдат в състояние да вършат своята работа в безопасност, свободни от заплахи и нападения, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с днешното нападение в Италия срещу телевизионния водещ Сигфридо Ранучи.
17.10.2025 12:33

АНСА: Колата на разследващ журналист от телевизия РАИ бе взривена пред дома му тази нощ

Колите на журналиста от държавната телевизия РАИ (RAI) Сигфридо Ранучи и дъщеря му са били взривени през нощта от бомба, поставена пред дома му в град Кампо Асколано, близо до Рим, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

