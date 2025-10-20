Обновената художествена галерия „Станка Димитрова“ в Кърджали беше открита за посетители след двегодишно прекъсване

Художественият отдел „Станка Димитрова“ към Регионален исторически музей – Кърджали бе официално открит за посетители след повече от двегодишно преустановяване на посещенията. Причината за паузата бяха ремонт на покрива на сградата - паметник на културата с местно значение, и последващият вътрешен ремонт.

Лентата на обновения обект прерязаха кметът Ерол Мюмюн, областният управител Никола Чанев, директорът на музея Милен Камарев, народни представители. А сред присъстващите на церемонията бяха общинското ръководство, директори на различни институции, много жители на Кърджали.

„Не може Кърджали да има такава съкровищници, като художествената галерия, където се съхраняват национални и световни богатства, и тя да бъде в такова окаяно състояние, а ние, кържалийци, да не можем да се докоснем до съкровищницата на изкуството. Истински щастлив съм, че днес отново отваряме вратите на емблематичната сграда“, каза при откриването кметът.

След дългата пауза първите посетители бяха посрещнати с обновената колекция „Стари майстори“ със знакови художници от миналия век и творби от фонда на галерията. Гостуват и две картини на Дечко Узунов от Художествената галерия в Казанлък, за които разказа директорът ѝ д-р Пламен Петров. Едната от тях е озаглавена „Мариана“ и е портрет на жена с това име, която, както обясни д-р Петров, е рисувана и от Дечко Узунов, и от Христо Явашев, но в различен период от време. Жената и до днес живее във Виена. Българката е изобразена от двамата творци от благодарност за гостоприемството на семейството ѝ в австрийската столица.

На първия етаж на галерията бе открита авторска изложба на фотографа и доайен на фотографите в Кърджали Младен Савов – „Щрихи от Родопите“. Близо 40 фотоса показват красотата на Източните Родопи през обектива на Младен Савов, който повече от 50 години с очите и сърцето си улавя и заснема кътчета от Родопите.

Част от експозициите в ремонтираната галерия е и изложбата „Икони от Източните Родопи“, събрала спасени при експедиция икони в района на Ивайловград.

Художествената галерия „Станка Димитрова“, днес отдел към РИМ – Кърджали, е една от най-старите сгради на Кърджали. Тя е първата обществена сграда, построена след Освобождението на България. Изградена е през 80-те години на 19-и век, във времето, в което Кърджали е част от Източна Румелия. Документи доказват, че в сградата са се помещавали представителите на всякакъв вид административни учреждения в този период.

Откриването ѝ за посетители, освен част от програмата на Община Кърджали по повод празника на града - 21 октомври, дава началото на проявите, посветени на 60-годишнината от създаването на Регионалния исторически музей.