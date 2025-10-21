Външният министър на Албания за Специалния съд за Косово в Хага: Не може да позволим агресорите да се превърнат в жертви

Министърът по европейските въпроси и външните работи на Албания Елиса Спиропали коментира в телевизионно интервю проведения миналата седмица в Тирана протест срещу Специалния съд за Косово в Хага, предаде АТА.

Протестът в Тирана събра хиляди хора от Албания, Косово и албанската диаспора, които изразиха подкрепата си за бившите командири от разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, призовавайки за спиране на „несправедливостите, които Специалният съд за Косово в Хага извършва срещу четиримата бивши лидери на АОК“.

Делото срещу четиримата бивши командири от АОК започна на 3 април 2023 г. Те бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г., които и четиримата отричат.

„Това беше справедлив национален протест, който не беше ръководен от политически мотиви. Всички, които бяха на площада, без значение дали са дошли от Албания, Косово, Северна Македония, Черна гора или от албанската диаспора - защото имаше такива хора – се събраха в името на тази кауза, която засяга същината на нашата историческа справедливост“, коментира Спиропали пред албанската телевизия.

„Изправени сме пред факта, че пет години след повдигането на обвиненията срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими имаме излязъл извън законовите срокове съдебен процес, с бегли доказателства и със съмнителни твърдения, който днес хвърля сянка върху самия Международен съд“, каза още Спиропали, като подчерта: „Ние, като нация, не можем да позволим ролите в този голям театър в името на справедливостта да бъдат разменени и жертвите да се превърнат в агресори и престъпници, а агресорите изведнъж да се превърнат в жертви.“