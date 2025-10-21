На четири места във Варна започна раздаването на пакети на социално слаби домакинства

На четири места във Варна започна раздаването на пакети с хранителни и хигиенни продукти на социално слаби домакинства, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в крайморския град.

Инициативата се реализира от Българския Червен кръст по операция „Подкрепа“ на Програмата за храни и основно материално подпомагане.

Раздаването на помощите ще продължи до 28 ноември 2025 г., всеки работен ден от 8:30 до 13:00 часа. Живеещите в районите „Младост“ и „Одесос“ могат да получат пакетите си на ул. „Самарско знаме“ 1. В район „Приморски“ е отворен пункт в пенсионерския клуб в блок 67 на квартал „Чайка“. Регистрираните в район „Аспарухово“ трябва да потърсят полагащите им се пакети в пенсионерския клуб на ул. „Кишинев“ 15. В район „Владислав Варненчик“ раздаването на помощта става чрез сдружение „Варненец“. Живеещите в селата на територията на общината ще получават пакетите си в пунктове, определени от кметовете по места.