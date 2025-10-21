Нов дигитален ресурс The Unknown Hagia Sophia/Ayasofya в Нов български университет

Библиотеката на Нов български университет отбелязва Международната седмица на открития достъп, която тази година се провежда от 20 до 26 октомври и е с надслов „Кой притежава нашето знание?“. Въпрос, който насочва вниманието не само към ролята на знанието в обществото, но и към формите под които то се споделя, контролира и притежава.

В Международната седмица на открития достъп представяме отворения дигитален ресурс The Unknown Hagia Sophia/Ayasofya: Graffiti-Inscriptions and Drawings, който съдържа епиграфски материал - надписи и рисунки графити от катедралата „Света София“ (Айя София) в Константинопол (Истанбул). Създател на дигиталната платформа е проф. д-р Тома Томов, ръководител на департамент „Антропология“ в Нов български университет. Проектът включва резултатите от над десетилетие теренна работа (2005–2015), заснемане, изследване, документиране и каталогизиране на откритите близо 1000 графита - надписи на кирилица, на гръцки, латински, арменски и османотурски език, заедно с рисунки на кораби, кръстове, животни, хора, култови символи и геометрични фигури. С публикуването на надписите графити на кирилица (95) и рисунките графити на кораби (55), допълнени с над 30 други изображения се поставя основата на дигиталната платформа посветена на "Св. София". Всеки обект е представен с висококачествена фотография, прерисовка, транскрипция, атрибуция, кратък коментар и датировка, което позволява научен анализ. Основната цел е чрез съвременни дигитални средства да се съхрани, популяризира и превърне в достъпно това застрашено от изчезване културно наследство.

Дигиталната платформа е с отворен достъп и периодично продължава да се обогатява с нови данни. На нея са достъпни и книгите „Потайностите на „Св. София“ : забравените кораби-графити и техните послания“, „Непознатият храм „Св. София“. Ч. 1. Надписи-графити на кирилица и глаголица“, заедно с други статии на проф. д-р Тома Томов по темата.

Научна работа на проф. д-р Тома Томов е посветена на епиграфиката, историята, топографията и културното наследство на Константинопол. През годините заема различни постове, като декан на Бакалавърски факултет на НБУ, заместник-ректор по учебната и международна дейност на НБУ. Основател е и ръководител на пътуващия семинар „Византийският Константинопол“.

По време на Международната седмица на открития достъп Библиотеката на Нов български университет ще сподели информация за ресурса с академични и регионални библиотеки, за да насърчи включването му в техните колекции с отворен достъп.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Нов български университет)