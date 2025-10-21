В Болярово откриха обновената с близо 2,5 млн. лева европейски средства сграда на Средно училище „Д-р Петър Берон”

Близо 2,5 млн. лева са инвестирани в модернизирането на Средно училище (СУ) „Д-р Петър Берон” в град Болярово (област Ямбол). При откриване на обновения учебен корпус днес бяха представени извършените дейности с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Днес имаме обновена училищна сграда с нови класни стаи, нов физкултурен салон, спортни площадки и дворно пространство. Две са училищата в нашата община. Миналата година основно ремонтирахме училището в село Стефан Караджово, тази година това в Болярово. Това е пътят и начинът да задържим децата в града и в общината като цяло. Това каза при откриването кметът на Община Болярово Христо Христов.

Последните три години се наблюдава тенденция за запазване на броя на децата, което е изключително добре за крайгранична община, каквато сме ние, допълни заместник-кметът Нина Терзиева. В настоящия момент в СУ „Д-р Петър Берон” се обучават 175 деца и младежи от града и близките населени места, а учителският персонал е изцяло попълнен, посочи тя.

Ремонтът на единственото училище в общинския център град Болярово започна точно преди една година. Основните дейности включваха саниране на сградите от училищния комплекс, подмяна на дограма, монтиране на фотоволтаична система за собствени нужди и др., с цел да се повиши енергийната ефективност – от клас „С” – вече в клас „А” за енергопотребление. Надяваме се това значително да намали разходите за отопление, което вече се осигурява от термопомпи, захранвани почти изцяло от соларните панели, обясни Нина Терзиева.

На откриването на обновеното училище присъства началникът на Регионалното управление на образованието – Ямбол Стойко Стойков, представители на фирмата изпълнител на ремонта и партньори. С насърчителни думи към учениците се обърна архиерейският наместник в Тополовград ставрофорен свещеноиконом Николай Клюнков, който им честити обновения храм на познанието.

СУ „Д-р Петър Берон” е със 175 годишна история и е може би най-дълговечната институция на нашата територия, каза зам.-кметът Нина Терзиева. През март т. г. учебното заведение отбеляза своя патронен празник и 90 години, откакто носи името на създателя на „Рибен буквар".

Днешната церемония по откриване на обновената училищна сграда е част от проявите, посветени на празника на град Болярово. Кулминацията на тържествата ще бъде на 26 октомври – Димитровден.