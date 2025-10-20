Микел Артета е доволен от представянето на Арсенал, но се притеснява от "невероятния" Симеоне

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че е доволен от представянето на отбора, но предупреди, че сезонът е дълъг и те трябва да се борят на няколко фронта, предаде Ройтерс.

Арсенал няма загуба от август и е на върха на Висшата лига с три точки преднина, като спечели и двата си мача в Шампионската лига до момента.-

"Радвам се, когато виждам отбора, енергията, температурата, себераздаването и качеството на играчите. Това ми дава увереност, че вървим по прав път", заяви испанецът преди мача срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

"Но това е само чувство, което трябва да докажеш и на другия ден. Във всяка среща трябва да печелиш", добави той.

Артета призна, че се възхищава на треньора на Атлетико Мадрид Диего Симеоне, който спечели две шампионски титли и два пъти Лига Европа, откакто пое отбора през 2011.

"Това, което направи, откакто пое Атлетико, е изключително, не само заради успехите, а и начина, по който са постигнати. Идентичността, която създаде", каза Артета. "Това е много трудно, а направеното за 14 години е невероятно. Той е човек, на когото се възхищавам. Неговата страст и начинът, по който предава желанието за победа", завърши Микел Артета.