След повторно преброяване на протоколите се променя частично съставът на Общинския съвет в Пазарджик

След повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК за резултатите от произведените на 12 октомври 2025 г. нови избори за общински съветници в община Пазарджик, на мястото на Радка Димитрова Кежева от ГЕРБ влиза Борис Александров Владов, а на Христо Николов Вълков от ПП "Възраждане" - Ася Павлова Фиткина - Спасова, съобщиха от Общинска избирателна комисия - Пазарджик.

Те поясняват, че до повторно преброяване се е стигнало след писмо от „Информационно обслужване“ АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите. В хода на проверката ОИК е проверила двукратно данните за отбелязаните преференции на четирима кандидати (посочените по - горе) и общият брой на гласовете за кандидатската листа на ПП „Земеделски народен съюз“.

При кандидата на "Възраждане" Христо Николов Вълков са преброени 93 преференции, вместо първоначално отчетените 207. За Ася Павлова Фиткина - Спасова преференциите са 106, а не 101, уточняват от ОИК.

При кандидатите от ГЕРБ Борис Александров Владов и Радка Димитрова Кежева, за които първоначално беше отчетен еднакъв брой преференции и беше теглен жребий, е констатирано, че Владов изпреварва с една преференция Кежева.

ОИК анулира въведените резултати от 19 секционни протокола и е подала данни за повторно въвеждане на новите резултати. От комисията посочват още, че квотата за един мандат в Общинския съвет е 785 гласа. Точно толкова са подадените гласове за „Земеделски народен съюз“.

В друго свое решение, публикувано на страницата на ОИК - Пазарджик, се посочва, че във връзка със случилото се в Изчислителния пункт при въвеждане на данните с резултатите от гласуването на 12 октомври 2025 година, за които в базата данни са въведени погрешни числа за преференциите на кандидата под №105 (Христо Николов Вълков) от "Възраждане", изпраща сигнал до Окръжна прокуратура - Пазарджик.

От комисията съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая.

По-рано днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че в петък от партията са установили, че има несъответствие между преференциите на двама техни кандидати за общински съветници в Пазарджик. Веднага беше заведено дело в административния съд, след което уведомихме ИО и ЦИК. В резултат от нашите действия установените нарушения бяха отстранени с повторно броене, посочи Костадинов. "За "Възраждане" е важно справедливостта да възтържествува. Надяваме се, че компетентните органи ще си свършат работа и виновните за тази ситуация ще понесат отговорност, както и да разберем кой има интерес да удари и пренареди нашата листа", каза лидерът на "Възраждане".