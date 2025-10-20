Продължава работата по ремонта на настилките около трамвайното трасе по бул. „Янко Сакъзов“, съобщи Васил Терзиев

Продължава работата по ремонта на настилките около трамвайното трасе по бул. „Янко Сакъзов“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Старият асфалт се заменя с нова гранитна паважна настилка – по-устойчива, по-екологична и по-тиха, допълва Терзиев.

Новата настилка намалява вибрациите от трамваите, не задържа вода при дъжд и издържа по-дълго във времето. Миналата година я тествахме при ул. „Сан Стефано“ – резултатите бяха отлични, затова сега продължаваме с целия булевард, пише още столичният кмет.

Проектът е на стойност около 1 млн. лв., изцяло от бюджета на Столичната община, а ремонтът се извършва без спиране на движението и трамваите – защото хората трябва да могат да се придвижват нормално, дори когато градът се обновява, заявява Васил Терзиев. Ще бъдат ремонтирани два участъка – от ул. „Сан Стефано“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и до ул. „Кракра“ с дължина от около 700 метра, както и ще бъде подменена 4000 кв. м настилка.

Ремонтът трябва да продължи от 20 октомври 2025 година до 21 февруари 2026 година, обявиха на сайта си от Столичната община, като за различни периоди от време ще бъдат измествани съществуващи спирки на трамвайни линии с номера 20, 21, 22 и автобусна линия N4.

Паралелно вървят и други важни ремонти – по бул. „Ал. Стамболийски“ и разширението на бул. „Рожен“ с нов релсов път, пише още Терзиев. Той припомня, че за някои от проектите градът зависи от държавата.

София е подала проекти за над 200 млн. лв. по Програмата за подпомагане на общините, а досега сме получили едва около 200 хил. лв. Това забавя модернизацията на важни участъци от градския транспорт – включително бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Опълченска“, заявява Васил Терзиев.

Софиянци биха оценили държавата просто да си плаща навреме сметките. Защото, когато финансирането е осигурено – проектите, които правим със собствени средства, се случват – качествено и в срок, допълва той.