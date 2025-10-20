Подробно търсене

Шампионът Рилски спортист надигра Черно море в баскетболното дерби на кръга

Христо Бонински
Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ЛФ)
Самоков,  
20.10.2025 21:22
 (БТА)

Шампионът Рилски спортист победи Черно море с 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16) в най-интересния мач от третия кръг на баскетболното първенство, игран в зала "Арена СамЕлион" в Самоков. Така тимът на домакините е с пълен актив и излезе начело в класирането, като нанесе първо поражение на "моряците".

За Рилски спортист започнаха Камау Стоукс, Джейлън Томас, Алън Арнет, Христо Бъчков и Мирослав Васов, а в стартовата петица на “моряците” бяха Джелани Уотсън-Гейл, Алонзо Гафни, Ламонт Уест, Николай Стоянов и Георги Боянов.  

Първата част завърши при равенство, Рилецо взе лек аванс на полувреме, Черно море направи обрат в третата четвърт, но краят бе изцяло за домакините, които направиха разликата двуцифрена.

Джейлън Томас и Камау Стоукс поведоха Рилски спортист към победата. Първият направи дабъл-дабъл - 19 точки и 12 борби, вторият добави 17 точки, 2 борби и 3 асистенции. Мирослав Васов от тима от Самоков също вкара 17 точки.

Най-резултатен в срещата бле Алонзо Гафни от Черно море с 22 точки, той спечели и 8 борби. Ламонт Уест реализира 16, а Николай Стоянов - 14 за варненци, които са носители на Купата на България. 

 

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

 

Рилски спортист (Самоков) - Черно море Тича (Варна) - 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16)

Академик Бултекс 99 (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19)

Спартак (Плевен) - Балкан (Ботевград) - 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17)

почива  Ботев 2012 (Враца)

от събота:
Локомотив (Пловдив) - Шумен - 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18)

Левски (София) - Миньор 2015 (Перник) - 76:82 (22:20, 19:10, 14:27, 21:25)

временно класиране:
1. Рилски спортист    3   3    0   290:231   6 точки
2. Берое-Стара Загора   3   3    0   259:231   6 точки
3. Балкан            3   2    1   240:224   5
4. Черно море Тича      3   2    1   252:239   5
5. Миньор 2015            3   2    1   242:245   5
6. Локомотив Пловдив    3   1    2   253:228   4
7. Спартак Плевен       2   2    0   159:136   4
8. Академик Бултекс 99  3   0    3   213:256   3
9. Левски        3   0    3   212:268   3
10. Ботев 2012 Враца    2   0    2   152:172   2
11. Шумен            2   0    2   137:179   2

/ХБ/

Към 21:58 на 20.10.2025 Новините от днес

