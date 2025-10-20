Шампионът Рилски спортист надигра Черно море в баскетболното дерби на кръга

Шампионът Рилски спортист победи Черно море с 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16) в най-интересния мач от третия кръг на баскетболното първенство, игран в зала "Арена СамЕлион" в Самоков. Така тимът на домакините е с пълен актив и излезе начело в класирането, като нанесе първо поражение на "моряците".

За Рилски спортист започнаха Камау Стоукс, Джейлън Томас, Алън Арнет, Христо Бъчков и Мирослав Васов, а в стартовата петица на “моряците” бяха Джелани Уотсън-Гейл, Алонзо Гафни, Ламонт Уест, Николай Стоянов и Георги Боянов.

Първата част завърши при равенство, Рилецо взе лек аванс на полувреме, Черно море направи обрат в третата четвърт, но краят бе изцяло за домакините, които направиха разликата двуцифрена.

Джейлън Томас и Камау Стоукс поведоха Рилски спортист към победата. Първият направи дабъл-дабъл - 19 точки и 12 борби, вторият добави 17 точки, 2 борби и 3 асистенции. Мирослав Васов от тима от Самоков също вкара 17 точки.

Най-резултатен в срещата бле Алонзо Гафни от Черно море с 22 точки, той спечели и 8 борби. Ламонт Уест реализира 16, а Николай Стоянов - 14 за варненци, които са носители на Купата на България.

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Рилски спортист (Самоков) - Черно море Тича (Варна) - 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16) Академик Бултекс 99 (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19) Спартак (Плевен) - Балкан (Ботевград) - 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17) почива Ботев 2012 (Враца) от събота: Локомотив (Пловдив) - Шумен - 96:59 (31:10, 20:23, 22:8, 23:18) Левски (София) - Миньор 2015 (Перник) - 76:82 (22:20, 19:10, 14:27, 21:25) временно класиране: 1. Рилски спортист 3 3 0 290:231 6 точки 2. Берое-Стара Загора 3 3 0 259:231 6 точки 3. Балкан 3 2 1 240:224 5 4. Черно море Тича 3 2 1 252:239 5 5. Миньор 2015 3 2 1 242:245 5 6. Локомотив Пловдив 3 1 2 253:228 4 7. Спартак Плевен 2 2 0 159:136 4 8. Академик Бултекс 99 3 0 3 213:256 3 9. Левски 3 0 3 212:268 3 10. Ботев 2012 Враца 2 0 2 152:172 2 11. Шумен 2 0 2 137:179 2