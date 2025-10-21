БК Черно море Тича в отворено писмо: "Подмяната на имената на нашите играчи е недостойна и обидна постъпка"

Баскетболният Черно море Тича изрази категоричното си разочарование от ръководството на БК Рилски спортист по време на мача в Самоков на 20 октомври, обявиха от варненския клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Подмяната на имената на нашите играчи е недостойна и обидна постъпка, която хвърля сянка върху морала и професионализма в българския баскетбол. Ние вярваме, че уважението и етичните отношения между клубовете в НБЛ трябва да бъдат в основата на всяко състезание", пишат още от лагера на Черно море Тича и разпространиха отворено писмо:

"БК Черно море Тима и цялата черноморска общност - фенове, симпатизанти, играчи и треньори изказват огромното си разочарование от поведението на ръководството на БК Рилски спортист в мач от НБЛ, провел се на 20 октомври в Самоков. Решението на служител на клуба от Самоков да подмени имената на играчите на БК Черно море Тича с тези на черноморски риби е обидно, недостойно и извън границите на всякакви етични норми.

Низостта на тази проява хвърля сянка върху морала на ръководството на БК Рилски спортист.

Държим да отбележим, че тази проява не е прецедент, миналият сезон г-н Георгиев си позволи публично да критикува и да дава обидни квалификации за генералния спонсор, ръководството на БК Черно море Тича и феновете на клуба.

Последващите извинения са меко казано нелепи, като тези прояви трябва да бъдат най-строго санкционирани от ръководствата на БФБ и НБЛ.

Считаме, че професионалната етика и отношенията между клубовете в НБЛ трябва да бъдат на висока и да гарантират взаимното уважение.

БК Черно море Тича винаги е проявявал уважение и толерантност към всички участници в НБЛ, което очаква и от останалите клубове."

Отвореното писмо е подписано от президента на Черно море Тича Георги Ганчев и от генералния спонсор Данаил Папазов.