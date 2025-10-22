Теодор Ушев: Идиотизмът превзема света

Филмът на Теодор Ушев – „Живот с идиот“, бе представен за първи път у нас на 21 октомври вечерта, в рамките на кино-литературния фестивал „Синелибри“.

„Филмът е по текст на Виктор Ерофеев. В началото на 90-те години композиторът Алфред Шнитке пише опера по този текст, след което обаче филмът продължава да вдъхновява различни творци и изкуства, и през 1991 г. разказът е адаптиран на филм от режисьора Александър Гошкин“, разказа Александра Александрова от „Синелибри“ по време на събитието във Френския институт.

„Имаме честта тук да присъства един непосредствен виновник за това аз да направя този филм. Открих този текст, някъде през 90-те години, в превод на Георги Борисов, който е тук сред нас“, каза Теодор Ушев.

„Този филм живееше в мен 20 и няколко години, и все не намирах смелост да посегна към него. Знаейки, че ще бъде много трудно да види бял свят, където й да било, поради начина, по който е разказан. За щастие, намерих смели хора в лицето на Miyu Productions, които са в Париж, и казаха: „Да, искаме да направим този филм, това е филм за нас“. Беше изключително трудно да го финансираме, изключително трудно да го направим, тъй като е рисуван кадър по кадър, върху хартия с акварел. Отне ми 3-4 години“, разказа аниматорът.

„Всъщност, исках да разкажа тази история от един друг ъгъл – за това кой всъщност е идиотът. За това как обществото създава идиотите, защото то е идиотско. За да застанат начело на повечето държави кръгли идиоти, на най-големите и силни държави, нещата стават много тежки. Тоест, идиотизмът превзема света. Идиотите стават все повече и повече. Това е филм за насилието“, каза Теодор Ушев.

„Извинявам се, ако някой от вас се е чувствал дискомфортно, но исках да направя такъв филм, който да накрая зрителя да се чувства дискомфортно. Когато почитате един идиот, шансът вие да бъдете идиот, е голям. Когато следвате и аплодирате един идиот, също е доста вероятно и вие да сте такъв. Това е посланието, което искам да направя. Винаги, когато представям този филм, казвам да завършим с няколко думички: „Майната му на Путин, майната му на Тръмп, майната му на Нетаняху, майната им на всички фашисти идиоти по света“, каза още Теодор Ушев.

„Както всяка година, фестивалът „Синелибри“ отрежда една вечер на Франция, а тази година тя е посветена изцяло на Вас, господин Ушев. Артист, който с деликатност и дързост преминава границите между изкуствата, страните и езиците. Вашето творчество е пътешествие през образа и думата, между спомена и експеримента. Зад всяка ваша творба се усеща изключителна чувствителност, стремеж да се откриват нови форми и нови начини да се разказва за човека“, каза директорът на Френския институт в София – Люк Леви.

Той посочи, че „Живот с идиот“ е заснет изцяло във Франция и че е имал честта да познава Виктор Ерофеев: „Помня неговата ирония и свободомислие, качества, които откриваме и във Вашето изкуство, господин Ушев. Тази вечер е и празник на духовното родство между творци, които от двете страни на границата защитават едни и същи ценности, свободата на съзиданието, критичния ум и хуманизма“.

Същата вечер бяха представени още три от филмите на Ушев – „един от режисиолите, които не спират да правят кино с внимание и фина настройка към литературата“, каза Александра Александрова. „Това е една вечер, замислена интимно, между приятели, където да мога да покажа последните си четири филми, в това място на свободата и на експеримента. Това място просто много го обичам, още открай време, когато живеех в България. Тук съм учил за пръв път френски език. Ще видите филмите в акомпанимент на Илко Градев, тоест така, като никой друг няма да ги види и никога няма да ги види. Той написа музиката за „Вълкът“, допълни Теодор Ушев.

Каза също, че „Вълкът“ е включен в тази програма и по една друга причина: „Днес официално Академията обяви, че е в дългия списък за „Оскар“-ите, така че това е новината от днес. По-надалеч няма да стигнем, ще видите защо – филмът е прекалено експериментален и прекалено абстрактен“.

Вълкът стъпва върху текст на Емилиян Станев, каза Александра Александрова и припомни думи на писателя от 1961 година: „Това не е ловджийски разказ, написан е върху твърде сложна основа и щекотлива тема. Замисълът е приблизително такъв – ние не виждаме вълчето в себе си, но без него не можем да бъдем щастливи. Сложна работа“.

„Аз подходих по друг начин към тази история. Не исках да следвам идеята на Емилиян Станаев. За мен това е филм за борбата между човека и природата, и за това кой всъщност е звярът в нас – дали вълкът или човекът. Мисля, че това, което съм казал е ясно. Интересното ми беше да намеря техника за този филм и реших да подходя по най-бруталния начин – тоест, да не се вижда природата, да тръгна от документални кадри, но да избягам в абстракция, така че да се губи формата на животното и на човека, постоянно да изчезва и да се появява през целия филм, така че на моменти да стига почти до абстракция, да не се разбира какво се случва. Това беше моята цел, за да загубя малко от тази история и от този разказ. Филмът ми отне три години“, каза Теодор Ушев. Аниматорите не го приеха, бяха шокирани от този подход, но пък кинаджиите много го харесаха и обикаляше всички филмови фестивали за късометражно кино, добави той.

За „До последен дъх“ разказа, че е бил подръчен от френската „Синематека“ и фестивала в Анеси: „Имах много малко време да го направя и измислих една техника, която е рисуване с вода върху пясъчна хартия, като фактически камерата заснема изсъхването на водата и когато водата изсъхва, изчезва рисунката“.

За „Изтритият Айзенщайн“ е важно да отбележим, че от началото на войната в Украйна, Теодор Ушев за всеки един ден от войната изтрива по една секунда от филма, каза Александра Александрова. „Това беше свързано с тези мои мисли, че всяка една ракета убива по един руски режисьор или композитор, убива по едно музикално произведение или по една картина, защото Путин унищожава цялата руска култура с всяко убито дете в Украйна и оттам ми хрумна идеята“.