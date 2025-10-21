МОНЦАМЕ: Националният музей на Монголия представи нови експонати

Националният музей на Монголия „Чингис Хан“ представя най-добрите произведения на изкуството, попълнили колекцията му след 2022 г. и досега недостъпни за широката публика, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Изложбата „Нови експонати“ представя над 150 артефакта и произведения на изкуството, включително оригинала на летописа „Кристалното огледало“ от XIX век, историческия извор „Историята на Чингис Хан“, публикувана във Франция през 1677 г., и картината „Черноокото пауново езеро“ от 1990 г. на художника Дагдангийн Амгалан.

Показани са и юбилейни пощенски марки, включително такава от 1962 г., отпечатана по случай 800 години от рождението на Чингис Хан, както и пощенската марка „Завръщането на героите на Чингис Хан“ в чест на монголските миротворци, които успешно участват в мисията на ООН в Сиера Леоне, завърнали се у родината през 2021 г.

Тези и други експонати бяха придобити от музея чрез покупки или дарения.

Изложбата, организирана с цел популяризиране и запазване на историческото и културно наследство на Монголия, ще бъде открита за посетители до 30 октомври.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)