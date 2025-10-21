Албания и Черна гора отхвърлят схемата за „центрове за връщане“ на мигранти, търсещи убежище

Албания и Черна гора подчертаха, че няма да приемат „центрове за връщане“ на търсещите убежище, на които не е предоставено такова, преди срещата на върха в Лондон с британския премиер Киър Стармър, предаде ДПА.

Разговорите с държавите в региона ще продължат относно евентуалното им действие като трети страни за обработка на молбите за убежище на лица, на които не е предоставено убежище в Обединеното кралство, преди да бъдат депортирани, посочва агенцията.

Не се очаква да бъдат обявени споразумения на срещата на върха утре, на която Стармър ще бъде домакин на шестимата лидери, тъй като Обединеното кралство се стреми да постигне допълнителни мерки за намаляване на броя на мигрантите, пристигащи нелегално.

На събитие в „Чатман Хаус“ днес албанският премиер Еди Рама повтори по-ранното си отхвърляне на подобно споразумение.

„Що се отнася до центровете за връщане, или както и да се наричат, аз го казах и повтарям – никога в Албания“, каза той, цитиран от ДПА.

Министър-председателят на Черна гора Милойко Спаич заяви, че страната му не е част от „контрабандата на мигранти“ в Западните Балкани, защото железопътната инфраструктура не е достатъчно развита.

Рама го попита дали би бил домакин на хъб, ако Обединеното кралство построи железопътни линии в страната му, на което той отговори, че „определено го приемаме, ако те инвестират 10 милиарда евро в изграждането на железопътни линии.“

Обединеното кралство вече работи с партньори в региона – Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина и Косово – като част от обещанието на Лейбъристката партия на Стармър да се насочи към бандите за трафик на хора и да намали броя на пристигащите малки лодки през Ламанша, посочва ДПА.

Около 22 000 души са били преведени контрабандно от банди по маршрути през Западните Балкани миналата година и това става все по-важно за справяне с незаконната миграция в цяла Европа, припомня агенцията.