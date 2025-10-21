Светият синод на БПЦ-БП отправи обръщение за въвеждането на предмета "Религия-православие" като задължителен в средното образование

Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия с особена духовна радост и задоволство приветства съществения напредък в осъществяването на едно дългоочаквано и многожелано от православния ни народ събитие - въвеждането на предмета "Религия-православие“, като задължителен в системата на българското средно образование. Това се казва в обръщение от Светия синод на БПЦ-БП, съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия.

"Приветстваме проявената мъдрост и отговорност при гласуването на първо четене от Народното събрание на Република България на промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще позволят на всички деца и млади хора в нашето скъпо Отечество да се докоснат до съкровищницата на светото Православие, да се запознаят с истините на светата православна вяра и да се приобщават към непреходните Христови добродетели. По този начин ще бъде възстановена една прекъсната през атеистичния режим традиция на образование и възпитание, с която са закърмени нашите предци от дълбока древност, през Възраждането до днес", се казва в обръщението.

"Надяваме се и молитстваме пред Всеподателя Бога този процес да завърши успешно. Светата Църква е полагала и ще продължава да полага - според силите си - усилия за образованието и християнското възпитание на младите хора, и на всички наши възлюбени в Христа братя и сестри. Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички, които участват, съдействат и подпомагат това богоугодно дело!", с тези думи завършва обръщението от Светия синод на БПЦ-БП.

БТА припомня, че на 8 октомври парламентът одобри на първо четене законопроекта на Министерския съвет за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) със 169 гласа „за“, с три „против“ и с 28 „въздържал се“.

С промените се въвежда нов учебен предмет „Добродетели и религии“, езикова подкрепа за деца, които не владеят в достатъчна степен български език, ежегодна, а не на четири години, атестация на учителите и нова професионална квалификация „ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от нула до седем години.

Отхвърлени бяха другите два законопроекта на Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и на Николай Денков (ПП-ДБ). Срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният от 28 дни, решиха тогава депутатите.

Както писа БТА на 3 септември, Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание обсъди трите законопроекта, свързани с промени в Закона за училищното образование.