Комисията по демографската политика, децата и семейството обсъди три законопроекта, свързани с промени в Закона за училищното образование

Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание одобри днес на първо четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), внесени от Министерския съвет. Днес бяха обсъдени три законопроекта за промени в ЗПУО.

Както писа БТА, първият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Министерския съвет на 21 юли 2025 г. Той беше представен от заместник-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, която припомни, че ЗПУО е приет от 43-тото Народно събрание на 30 септември 2015 г. и влиза в сила от 1 август 2016 г.

Другият законопроект за промени в ЗПУО е внесен от Николай Денков и от група народни представители на 22 юли 2025 г. „Действително имаме необходимост от промяна в закона и тази необходимост е осъзната поне от няколко години," каза Николай Денков, народен представител от парламентарната група на ПП - ДБ, при представянето днес на законопроекта.

Третият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Елисавета Белобрадова и от група народни представители на 22 юли 2025 г. Той беше представен днес от Кристина Петкова от ПГ на ПП - ДБ, която е и заместник- председател на Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание. Основният фокус на законопроекта на "Демократична България" е създаването на правила, които да позволят на държавата да гарантира качество на предучилищното и училищното образование, без да се нарушава автономията на преподаването и управлението на институциите, каза Петкова.

Имаме забележки към промените в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и първата от тях е свързана с ограничаване на правомощията на кметовете за трите неучебни дни, защото всяка област е специфична, всяка община и всяко населено място. Ние ще искаме дебат по тази тема и тя да бъде преразгледана, каза народният представител Николай Златарски от парламентарната група на "ДПС - Ново начало" на заседанието на Комисията по демографската политика, децата и семейството.

Дошъл е моментът за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който е влязъл в сила през 2016 г. Това каза народният представител Нина Димитрова от парламентарната група на"БСП - Обединена левица" на заседанието на Комисията по демографската политика, децата и семейството.

Не ми харесва възможността, с която ще се наложи предметът "Добродетели и религии", защото ще се използва определена група от децата и техните родители за фаворизиране. Ако едно дете не иска да учи нито добродетели, нито религии, всички ще го сочат с пръст, каза народният представител Цветан Предов от парламентарната група на "Има такъв народ".

Имаше много мнения, изказвания и препоръки по Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), внесен от Министерския съвет и изработен от Министерството на образованието и науката МОН, за което поздравявам колегите, целия екип на МОН и лично министър Красимир Вълчев за политическата воля. Това каза народният представител Христина Георгиева от парламентарната група на ГЕРБ - СДС на днешното заседание на комисията.

Ивайло Христов, директор на дирекция "Правна" в МОН каза, че заедно с всички колеги, които са в залата, са работили до късно и са прочели почти всички от тези 2000 страници. Да, 2000 звучат много гръмко, но факт е, че в 300-400 от тях се повтаря едно и също становище от различни имейли, това не е коментирано, но ние сме си ги чели всички.

По отношение на религията е въведен процент на изучаване, не са всички вероизповедания, знам, че са над 300. Но за регистриране на вероизповедание се изисква по закон в момента минимален брой последователи и вярващи. Минималната бариера е 10 на сто, обясни Ивайло Христов.

Подкрепяме въвеждането на изрична законова разпоредба за осигуряване на езикова подкрепа за децата и учениците, които не владеят добре български език, тъй като това е изключително важно за преодоляване на образователното неравенство и за изоставането им в системата, каза заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детото Ивайла Касърова.

„Комисията по демографска политика не е водеща по отношение на законодателството в сферата на образованието, но е изключително важна, тъй като все по-сложната демографска структура на населението влияе върху структурата на учениците в училищата“, каза Христина Христова, заместник-председател на Обществения съвет на Комисията по демографска политика, децата и семейството.

Националната мрежа за децата призова да се разгледат предложения от гражданския сектор при обсъждането и приемането на промени в Закона за училищното образование, каза Милена Николова от Национална мрежа за децата на заседанието в парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството.

Когато се пристъпва към такава важна промяна като задължително въвеждане на предмет религия, трябва много внимателно да се помислят за ефектите от въвеждането му за равния старт, каза проф. Татяна Коцева, член на Обществения съвет към Комисията по демографска политика, децата и семейството.

„Мен ме боли, когато деца с дипломи, с образование, не могат да си напишат имената без граматически грешки. Недопустимо е това да се случва", заяви Иглика Иванова, член на Обществения съвет към Комисията по демографската политика, децата и семейството.

На подбора, уменията и подготовката на преподаватели при въвеждане на предмета „Добродетели и религия“ обърна внимание проф. Антоанета Христова, директор на Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките и заместник-председател на Обществения съвет към парламентарната Комисия по демографска политика, децата и семейството.