Дошъл е моментът за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, каза народният представител Нина Димитрова

Дошъл е моментът за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който е влязъл в сила през 2016 г. Това каза народният представител Нина Димитрова от парламентарната група на"БСП - Обединена левица" на заседанието на Комисията по демографската политика, децата и семейството, на което бяха обсъди за първо гласуване три законопроекта за промени в ЗПУО.

Както писа БТА, първият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Министерския съвет на 21 юли 2025 г.

Другият законопроект за промени в ЗПУО е внесен от Николай Денков и от група народни представители на 22 юли 2025 г.

Третият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Елисавета Белобрадова и от група народни представители на 22 юли 2025 г.

Апелирам да чуем всички различни мнения - както на гражданските организации, така и забележките на Министерството на образованието и науката, за да може това, което се приеме като окончателен вариант, да бъде с прецизирани текстове, с много ясно формулирани понятия и термини, каза Димитрова. Ние знаем, че времената са динамични и че грижата за децата е в основата за бъдещето, но е важно, когато правим промени в ЗПУО, да не отваряме кутията на Пандора, особено с въвеждането на предмета "Добродетели и религии". Виждам, че има много различни и разнопосочни мнения, и считам, че трябва да дадем повече време за обсъждане, за дискусия.

Принципна подкрепа ще изразим за законопроекта на Министерския съвет, за другите законопроекти имам забележки по отношение на прецизиране на термините, каза Нина Димитрова.

Тя заяви, че не трябва да се ограничават директорите на училищата с мандатност.