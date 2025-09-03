Кристина Петкова представи предложенията на депутати от "Демократична България" за промени в Закона за училищното образование

Основният фокус на законопроекта на "Демократична България" е създаването на правила, които да позволят на държавата да гарантира качество на предучилищното и училищното образование, без да се нарушава автономията на преподаването и управлението на институциите. Това каза Кристина Петкова от ПГ на ПП – ДБ , зам. председател на комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание, на заседанието на комисията. Тя представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от Елисавета Белобрадова и от група народни представители на 22 юли 2025 г.

„Приемаме, че основната функция на държавата е да гарантира равният достъп до качествено образование. Предлагаме ясни дефиниции за равен достъп, а именно справедлив правила за прием, достъпна и стимулираща физическа среда, подкрепяща и приобщаваща среда, както и образователна интеграция и за качествено образование, оптимален баланс между благополучието на децата и учениците, докато се обучават и компетенциите, които развиват“, посочи тя.

Петкова добави, че в проекта се предлага и свързан механизъм за гарантиране на качеството. „Образователните цели да се дефинират като рамки от компетентности, знания, умения и нагласи. Инструментите за обобщаващо оценяване да установяват до каква степен са постигнати тези компетентности“, посочи тя.

Проектът предвижда също образователните данни, включително резултатите от оценяването, да се събират, структурират, анализират внимателно, под обществен контрол. Училищата да се самооценяват на базата на нов стандарт на управление на качеството, който да отчита благополучието на децата и учениците и степента на развитите от тях компетентности. Според предложенията държавата инспектира институциите, за да установи дали се самооценяват правилно.

На базата на всичко това, директорите ежегодно да атестират педагогическите специалисти и самите те също да бъдат атестирани ежегодно под обществен контрол, предлагат вносителите.

Осъзнаваме, че постигането на целта за гарантиране на равен достъп до качествено образование изисква повече действия от предложените промени в закона. Необходимо е да се преосмислят много от държавните образователни стандарти и подзаконови нормативни актове, както и учебните програми по предмети и класове, каза Петкова.

След като процесът по промяна на правилата бъде завършен на всички нива и се оцени ефектът върху качеството, накрая може да започне да се мисли за промяна на модела за финансиране на институциите, за да бъде свързан с механизма за оценка на качеството, каза тя.

Друг важен аспект от законопроекта ни е насочен към изискването държавата да насърчава внедряването и използването на иновации и технологии, включително изкуствения интелект, добави Кристина Петкова. В образованието трябва да се следва система за цифровизация, съответстваща на нуждите на съвременното общество. Тази стратегия включва цифрово компетентни и технологично грамотни участници, цифрово съдържание и цифровизирани процеси, управление на базата на данни, цифрова инфраструктура, посочи тя.

