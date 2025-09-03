Комисията по демографската политика в Народното събрание ще обсъди законопроекти за промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание днес ще обсъди на първо гласуване три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Първият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Министерския съвет на 21 юли 2025 г. В мотивите към него се посочва, че една от най-значимите промени, които предвижда проектът, е детайлната регламентация на езиковата подкрепа, осигурявана за деца и ученици, невладеещи български език в достатъчна степен за ефективно усвояване на компетентностите, заложени в държавните образователни стандарти за предучилищното образование и за общообразователната подготовка. За да се отговори на тези потребности, са предложени нови два вида езикова подкрепа - интеграционно обучение в индивидуална форма на обучение за ученици от първи до седми клас, което позволява първоначално ускорено усвояване на българския език и постепенното им интегриране в паралелка с ученици от същия клас, както и подготвителен езиков клас в дневна, индивидуална, вечерна или дистанционна форма на обучение за учениците, които нямат никакви познания по български език.

С измененията, отнасящи се до ранното детско развитие, се цели по-силно ангажиране на държавата с интегрирани политики за ранно детско развитие, включващо физическото, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие от раждането им до постъпване в първи клас. Нов момент е приемането на съвместна наредба на министъра на образованието и науката, и на министъра на здравеопазването, регламентираща държавни образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация за „специалист по ранно учене и грижи“. Тя е в отговор на нарастващия недостиг от медицински сестри в детските ясли и нуждата от подготвени специалисти, които да отговорят на комплексните потребности при отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата преди постъпването им в детска градина.

Включването на Регионалното управление на образованието като териториална администрация за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование в процедурите по утвърждаване на училищния план-прием предоставя възможност да бъде проведена държавна политика, свързана с образователната интеграция на децата и учениците, както и плавното преминаване към едносменен режим и създаването на условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.

Достъпът до образование е свързан и с предвижданото ограничаване на броя на дните, които кмет на община може да обяви за неучебни за училища на територията на общината. Целта е това да е възможно само, когато става въпрос за деня за честване на празника на общината, без кметовете да ползват мотиви, които са от експертизата на други държавни институции.

Засиленият обществен интерес и нуждата от подкрепа за развитие на математическите умения налагат създаване на нов вид специализирано училище - математическа или природо-математическа гимназия. За да се избегне този повторен подбор и да се гарантира продължаваща специализация в областта на математиката и природните науки, се предвижда математическите и природо-математическите гимназии да приемат ученици в пети клас и да им предоставят специализирана подготовка до завършване на средно образование, без да е нужно учениците да кандидатстват отново в същите училища. Приетите след четвърти клас ученици по свое желание въз основа на резултатите от националното външно оценяване след седми клас може да кандидатстват за прием в други училища, като освободените от тях места се попълват с други ученици.

С предложените в законопроекта промени се поставя и по-силен акцент върху възпитанието като част от образованието. Наред с необходимостта от разгръщането на тази концепция през учебните програми по всички общообразователни предмети, на законово ниво в задължителните учебни часове се въвежда и нов учебен предмет - "Добродетели и религии", насочен към формиране на устойчива нравствена култура, морална преценка и разбиране на различни гледни точки. Учебният предмет се предлага за изучаване по избор - като религия-православие, религия-ислям или добродетели/етика, като по този учебен предмет няма да се пишат оценки.

Законопроектът предвижда промени и в завършването на клас, като допуска еднократно повтаряне на първи клас, когато ученик не е усвоил компетентностите, предвидени в учебната програма по български език и литература, както и на подготвителния езиков клас, когато се установи, че ученикът не владее ефективно български език, за да може да участва пълноценно в образователния процес по останалите предмети.

Предвижда се да се изведат нови принципи на оценяването и то да бъде фокусирано не само върху усвояването на знания, но и върху придобиването на умения и формирането на ценности. Предлага се да се обучават по училищния учебен план ученици със специални образователни потребности, без да е задължително да имат индивидуален такъв, както и да се облекчи административно този процес.

В мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на ЗПУО, внесен от Николай Денков и от група народни представители на 22 юли 2025 г., се предлага въвеждането на принцип на етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект в училищното образование. Той цели да се осигури нормативна рамка за бъдещо внедряване на ИИ-базирани платформи и технологии, които могат значително да подобрят качеството на преподаване и учене чрез персонализирани подходи, адаптивни методи, дигитални асистенти и административна ефективност. Това изисква обаче гаранции за защита на личните данни, етична употреба на технологиите, равнопоставеност и широк достъп до иновациите, с цел предотвратяване на нови форми на неравенство, особено при децата от различни социални и демографски групи.

Предлага се също във връзка с обсъжданите промени в учебното съдържание подходът към формиране на добродетели и ценности у децата да бъде изцяло приобщаващ и да не води до разделение по религиозен или етнически признак. Наложително е да се избегне въвеждането на конфесионални елементи в задължителното образование, тъй като подобна мярка би могла да доведе до институционално етническо и религиозно разделение, особено в смесените региони, където религиозната принадлежност съвпада с етническата. Изучаването на религия с конфесионални характеристики трябва да остане свободноизбираемо, като държавата следва да създаде условия и да подпомогне подготовката на преподаватели, информираността на родителите и възможностите за организиране на занятия към религиозни институции извън задължителната програма, се казва в законопроекта, предложен от Николай Денков и група народни представители.

В проекта се предлага и въвеждане на мандатност за длъжността "директор" на държавни и общински образователни институции с максимална продължителност от два последователни четиригодишни мандата. Предвижда се и въвеждане на дефиниция на термина "пропаганда" в допълнителните разпоредби на закона.

Третият законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование е внесен от Елисавета Белобрадова и от група народни представители на 22 юли 2025 г. В него се отбелязва, че ранното детско развитие се осигурява чрез система от образование и грижи в ранна детска възраст, която гарантира равен достъп за всички деца и включва услуги за ранно учене и грижи. Системата включва прилагане на мерки за преодоляване на неравенствата и обхващане на уязвими групи.

В законопроекта пише, че държавата следва стратегия за цифровизация и използване на изкуствен интелект в образованието за постигане на равен достъп до качествено образование.

В проекта се посочва, че институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие, специализираните обслужващи звена, както и институциите, предоставящи допълнителни услуги за образование и грижа в ранна детска възраст.

При намаляване на броя на децата в периодите на ученическите ваканции, детската градина може да организира сборни групи при спазване на изискванията за максимален брой на деца в група, определени чрез държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, се посочва в законопроекта.