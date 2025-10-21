ХИНА: Средната нетна заплата през август в Хърватия възлиза на 1446 евро

Средната месечна нетна заплата през август на работещите в хърватските юридически лица възлиза на 1446 евро, което е с 0,6% повече номинално и с 0,5% повече в реално изражение спрямо юли, и с 9,2% повече номинално и с 4,9% повече в реално изражение спрямо август 2024 г., предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на Хърватското статистическо бюро.

Медианната нетна заплата за август в Хърватия е била 1245 евро, което е с 0,3% по-малко от юли, но с 9,8% повече в сравнение с август миналата година.

Най-висока е била средната нетна заплата на работещите във въздушния транспорт (2430 евро), а най-ниска - в производството на облекло (918 евро).

Средната брутна месечна заплата за август в Хърватия е била 2015 евро, което е с 0,8% повече номинално и с 0,7% повече в реално изражение спрямо юли, и с 9,6% повече номинално и с 5,3% повече в реално изражение спрямо август 2024 г.

За периода от януари до август средната месечна нетна заплата на служител в хърватските юридически лица е била 1434 евро, което е с 10,1% повече номинално и с 6,2% повече в реално изражение в сравнение със същия период на 2024 г. Средната брутна заплата за същия период е била 1993 евро, което е с 10,8% повече номинално и с 6,8% повече в реално изражение.

Две трети от работещите печелят под средното ниво

Анализът на нетните заплати по децили показва, че малко под две трети от служителите са получавали заплати под средното ниво за август.

Шестият децил е 1400 евро, което означава, че 60% от работещите са получили заплата до тази сума. Средната нетна заплата от 1446 евро е с 3,3% по-висока от това число в шестия децил.

Разпределението показва също, че заплатата на 30% от работещите е до 1000 евро, на 40% - до 1112 евро и на 50% - до 1245 евро, което съответства на медианата. Около 40% от работещите са получили месечно възнаграждение повече от 1400 евро, 30% - повече от 1567 евро, 20% - повече от 1794 евро и 10% - повече от 2222 евро.

