Ливърпул отмени пресконференцията си във Франкфурт преди мача с Айнтрахт заради закъснял полет

Кремена Младенова
Ливърпул отмени пресконференцията си във Франкфурт преди мача с Айнтрахт заради закъснял полет
Ливърпул отмени пресконференцията си във Франкфурт преди мача с Айнтрахт заради закъснял полет
снимка: AP Photo/Ian Hodgson
Ливърпул,  
21.10.2025 23:10
 (БТА)

Проблемите на Ливърпул на терена се пренесоха и извън него, след като механичен проблем със самолета на отбора попречи на "мърсисайдци" да заминат навреме за гостуването си на германския Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига по футбол, съобщава агенция ДПА.

Мениджърът Арне Слот, който се стреми да предотврати пета поредна загуба на тима за първи път от 73 години насам, както и полузащитникът Доминик Собослай трябваше да се изправят пред медиите на "Дойче Банк Парк", но 40 минути преди планираното начало клубът отмени пресконференцията, тъй като футболистите все още не бяха напуснали страната до този момент.

"Нашата пресконференция преди мача с Айнтрахт Франкфурт се отменя", се казва в изявлението от Ливърпул и още:

"Брифингът няма да може да се проведе заради закъснение на планирания полет на отбора до Франкфурт поради технически проблеми със самолета."

/КМ/

