Юрген Клоп не изключва възможността един ден да се завърне на мениджърския пост в Ливърпул, но това няма да бъде в близките години

Юрген Клоп смята за "теоретично възможно" някой ден да се завърне на мениджърския пост в английския футболен клуб Ливърпул, пише агенция ДПА. Германецът спечели всичко с мърсисайдци, включително чакана 30 години титла от Висшата лига.

Клоп напусна "Анфилд" миналото лято и стана ръководител на направление "Футбол" към производителя на енергийни напитки "Ред Бул".

"Казвал съм и преди, че в Англия не бих водил друг отбор. Само Ливърпул, така че теоретично е възможно. На 58 съм, така че мога да премисля решението ми след няколко години. Сега нямам никаква представа. Ако трябваше да дам окончателен отговор днес, той би бил отрицателен. Благодарен съм на Господ, че не ми се налага да го правя", каза той в интервю за The Diary of a CEO Podcast.

Запитан какво би го привлякло обратно на треньорската скамейка, Клоп призна, че в момента не му липсва нищо.

"Харесва ми това, което правя сега. От треньорството не ми липсва нищо. Не ми липсва да ме вали дъжд два часа и половина или три, не ми липсват четирите пресконференции на седмица и 10-12 интервюта. Липсват ми само вечерите в ресторант с футболистите. Това беше приятно. Печелехме много, така че обикновено настроението бе добро. Още чувам смеха на Върджил ван Дайк в ухото ми", каза още той.