Ван Дайк за загубата от Манчестър Юнайтед: "Допуснахме много елементарен втори гол“

Мирослав Димитров
AP Photo/Rui Vieira
Ливърпул,  
20.10.2025 13:37
 (БТА)

Защитникът и капитан на Ливърпул Върджил ван Дайк остана разочарован от загубата с 1:2 от Манчестър Юнайтед в дербито от 8-ия кръг на Висшата лига.

"Мисля, че допуснахме много елементарен втори гол. Работихме толкова усилено, за да се върнем в мача и създадохме страхотни положения за победния гол, но когато допуснеш втори гол по този начин, това е най-разочароващото. Интересен момент е, защото трябва да се държим заедно - не само ние като играчи, но и клубът и феновете, всички трябва да сме сплотени, каза ван Дайк, цитиран от Скай Спортс.

Ливърпул е трети в класирането на английската Висша лига с 15 точки, докато Манчестър Юнайтед е девети с девет точки.

/МД/

