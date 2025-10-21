Подробно търсене

С тържествена заря-проверка в Смолян бяха отбелязани 113 години от освобождението на Родопите и празника на града

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
БТА, С тържествена заря-проверка тази вечер в Смолян бяха отбелязани 113 години от Освобождението на Родопите.
Смолян,  
21.10.2025 21:31
 (БТА)

С тържествена заря-проверка тази вечер в Смолян бяха отбелязани 113 години от освобождението на Родопите. Събитието е кулминацията на честванията за празника на Смолян, продължили повече от десет дни.

В зарята-проверка участваха военнослужещи от 101-ви Алпийски полк – Смолян, представителният духов оркестър на Военновъздушните сили и Ученическият гвардейски отряд от Езикова гимназия "Иван Вазов“ – Смолян. Гости и жители на града се събраха в новия център на града.

„Днес сме заедно, за да отбележим една свята и паметна дата – 113 години от освобождението на Родопите и празника на община Смолян. Това е ден, в който свеждаме глава в дълбока признателност пред подвига на героите, които със своята смелост и саможертва върнаха Родопите в пределите на Майка България. Ден, в който се прекланяме пред храбростта на българския войник и пред достойните родопчани, които останаха верни на род и вяра“, каза в словото си Николай Мелемов – кмет на община Смолян. Той добави, че 113 години по-късно наш дълг е да продължим да градим достойно бъдеще за града и за децата. Смолян е сърцето на Родопите – с богато културно наследство, със силен дух и със свободолюбиви хора. 

Заместник областният управител Андриян Петров посочи, че свободата е ценност, която всеки от нас трябва ревностно да брани. Тя няма плът и очертания – не можеш да я срещнеш, когато се разхождаш по улиците, и да я поздравиш. Не можеш да я видиш, но я чувстваш като свежа капка, разбила се в дланта ти. „Преди 113 години воините от 21-ви средногорски полк, командвани от полковник Владимир Серафимов, извоюваха жадуваната свобода за Родопите. Днес, повече от всякога трябва да помним и почитаме предците си, да се преклоним пред подвига на всички знайни и незнайни воини, дали живота си за свободата на България и Родопите!“, каза още Петров.

/АБ/

