Осъденият за военни престъпления ген. Небойша Павкович ще бъде погребан в Алеята на заслужилите граждани в Белград

Осъденият за военни престъпления бивш командир на Трета армия на Югославската армия и началник на Генералния щаб ген. Небойша Павкович ще бъде погребан днес, 22 октомври, в Алеята на заслужилите граждани в Белград, предаде агенция ТАНЮГ.

Погребението ще бъде в 13:30 ч., а опелото в 13:00 ч., съобщи семейството му.

Ген. Небойша Павкович почина вчера в Белград на 79-годишна възраст в болница.

Павкович бе осъден от Международния наказателен трибунал за бивша Югославия на 22 години затвор за престъпления срещу албанци в Косово през 1999 г., но на 28 септември се завърна в Сърбия от затвора във Финландия по искане на сръбското правителство и веднага бе настанен за лечение във Военно-медицинската академия в Белград.

През 2009 г. Павкович беше признат за виновен по всички обвинения и осъден за депортации, насилствени премествания, убийства и преследвания на цивилни албанци от Косово през първата половина на 1999 г.

В края на 2003 г. срещу него и други генерали беше повдигнат обвинителен акт от Хагския трибунал, а през 2005 г. беше екстрадиран в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага.

В средата на август адвокатът на Павкович подаде спешно искане за предсрочното освобождаване, посочвайки като причина влошеното му здравословно състояние.

Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали отхвърли искането на Павкович за предсрочно освобождаване през май 2022 г. поради „голямата тежест на престъпленията му и липсата на реабилитация“.

В понеделник сръбският президент Александър Вучич изказа съболезнования на семейството му.

В социалните мрежи бе разпространена снимка на ген. Павкович във военна униформа, която предизвика поредица коментари, възхваляващи заслугите му по време на военни операции.