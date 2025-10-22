Германия и Норвегия обсъждат планове за съвместно производство на нови подводници с Канада

Германският министър на отбраната Борис Писториус и норвежкият му колега Торе Сандвик проведоха разговори в Отава за плановете за съвместно производство на нови подводници с Канада с цел подобряване на защитата в стратегически важните води на Северния Атлантик и Арктика, предаде ДПА.

"Ние сме тук, в Отава, за да разширим още повече партньорството си с Канада в областта на морската сигурност. Причината за това е очевидна. Русия не само заплашва източния фланг (на НАТО) и изпраща дронове в Европа, но е активна и в Северния Атлантик", заяви Писториус. "И тук трябва да бъдем бдителни и да поддържаме способността си да действаме", добави той.

"Заедно искаме да подобрим защитата на критичната морска инфраструктура и морските комуникационни линии в Северния Атлантик. По-конкретно, увеличаваме присъствието си на северния фланг", подчерта германският министър на отбраната.

Канада възнамерява да замени четири по-стари подводници през следващите няколко години, отбелязва ДПА. Южна Корея е един от кандидатите за построяването на техните заместници. Очаква се правителството на Канада да вземе решение за проекта най-късно през пролетта.

Според германското министерство на отбраната германско-норвежките подводници разполагат с подобрена сензорна технология, по-голям обхват на действие и намалена звукова сигнатура, което затруднява локализирането им от врага.

През 2021 г. най-голямата корабостроителна компания в Германия - "Тисенкруп Марин Систъмс" (ThyssenKrupp Marine Systems) - получи поръчка от Германия и Норвегия за построяването на подводниците, като производството им започна през септември 2023 г.

Шестте подводници, поръчани от Германия, е предвидено да бъдат доставени между 2032-ра и 2037 г. Норвегия също е поръчала шест подводници, но не е ясно кога трябва да бъдат доставени, посочва ДПА.







