Галя Горнишка
Европейските борси затвориха търговията на положителна територия на фона на поскъпване на акциите на отбранителни компании
Европейските борси затвориха търговията на положителна територия на фона на поскъпване на акциите на отбранителни компании
Снимка: БТА/Спас Стамболски, архив
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
20.10.2025 20:04
 (БТА)
Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговия на положителна територия на фона на скок на акциите на местните отбранителни компании, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX нарасна с 427,81 пункта или 1,8 на сто до 24 258,8 пункта, а парижкият CAC 40 се повиши с 31,87 пункта или 0,39 на сто до 8206,07 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 49 пункта или 0,52 на сто достигайки 9403,57 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 5,86 пункта или  1,03 на сто до 572,1  пункта.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор регистрираха най-голям ръст днес, като ценните книжа на "Тисенкруп" (Thyssenkrupp) нараснаха с почти 7,9 на сто до края на сесията след отделянето и първичното публично предлагане на германския производител на военни кораби "Тисенкруп Мерин Системс" (Thyssenkrupp Marine Systems - TKMS) .

/ИЦ/

