На извънредно заседание на Общинския съвет в Харманли клетва ще положи новоизбраният кмет на село Славяново

Общинският съвет в Харманли ще заседава извънредно днес, като в дневния ред е предвидена една точка. Поканата за присъствие от председателя на съвета Ангел Цанков е публикувана на интернет сайта на Община Харманли.

В заседателната зала в сградата на местната администрация съветниците ще се съберат за полагане на клетва от избрания след частичните местни избори кмет на село Славяново Николай Балабанов.

След вота, който се проведе на 12 октомври в населеното място, Общинската избирателна комисия (ОИС) в Харманли го обяви за избран за кмет на селото. Като независим кандидат Балабанов победи другия претендент Радко Кьосев от "БСП-Обединена левица" със спечелени 207 от гласовете.