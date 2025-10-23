Средства за проекти, подадени към фонд „Култура“, ще гласува Общински съвет – Дряново на извънредно заседание

Средства за проекти, подадени към Общински фонд „Култура“, ще определи и гласува Общински съвет – Дряново на извънредно заседание днес. Заседанието е насрочено за 14:00 ч. в Ритуалната зала на Община Дряново, съобщават от местната администрация.

Средствата ще са от общинския бюджет за 2025 г., като определянето на размера им е във връзка а с одобрено проектно предложение по Схема за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-11.022 „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

Заседанието ще бъде само с една точка, а следващото редовно събиране на общинските съветници ще бъде на 30 октомври от 13:30 часа.