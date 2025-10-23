Съветниците в Брезник ще гласуват докладни за устройственото планиране, управлението на общинската собственост и приемането на дарение

Общинският съвет в Брезник ще проведе редовно заседание днес, по време на което ще бъдат разгледани няколко докладни записки, свързани с устройственото планиране, управлението на общинската собственост и приемането на дарение в полза на общината.

Дневният ред на сесията, която ще започне в 10:30 ч., е публикуван на сайта на общинската администрация.

Една от точките е заявление от фирма „Булстрой Къмпани“ ООД София, за изготвяне на проект за изграждане на подстанция в село Арзан. Съветниците ще обсъдят още предложения за продажба на общински имоти, намиращи се в селата Велковци и Непразненци. На заседанието предстои да се разгледа и докладна записка за даване на съгласие за приемане на дарение в полза на Община Брезник - моторно превозно средство, представляващо термоизолирана цистерна.