ХИНА: Дубровник отчита четири милиона нощувки два дни по-рано от миналата година

Дубровник достигна четири милиона нощувки на 16 октомври, два дни по-рано отколкото през 2024 г., предаде агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на туристическия съвет на града, въз основа на данни на eVisitor.

От началото на годината до средата на октомври нощувките са се увеличили с един процент в сравнение със същия период на миналата година, докато броят на туристите е останал на нивата от 2024 г.

Повечето посетители са от Обединеното кралство, Съединените щати, Франция, Германия, Хърватия, Полша, Испания, Ирландия, Австралия и Италия.

Кметът Мато Франкович подчерта в социалните мрежи, че резултатите потвърждават успеха на града в изграждането на туризъм върху устойчиви основи, чрез внимателно управление на дестинациите, целогодишно развитие и подобряване на качеството на услугите.

