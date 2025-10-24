Подробно търсене

Янева, Денчева и Велева приключиха участието си на сингъл на турнир по тенис в Италия

Елизара Янева, снимка: Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова, архив
24.10.2025 20:34
Елизара Янева и Росица Денчева допуснаха загуби във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. 

Янева, която е поставена под номер 6 в основната схема, отстъпи пред Лиса Заар (Швеция) със 7:6(4), 2:6, 3:6 за 2:19 часа.

Българката взе първия сет след тайбрек, но в следващите две части успя да спечели общо пет гейма и напусна надпреварата.

В първия си мач за деня Заар се наложи над преминалата през квалификациите българка Виктория Велева с 6:2, 1:6, 4:6 за 2:10 часа. Срещата беше прекъсната вчера в третия сет и се доигра днес.

Росица Денчева загуби в оспорван двубой от поставената под номер 5 в схемата Марта Матула (Гърция) с 6:7(4), 5:7 за 2:26 часа.

Националката пропиля преднина от 3:0 в първия сет, а във втория поведе с 5:4 след пробив, но гъркинята взе следващите три гейма и затвори срещата с петия си мачбол.

