Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха наравно

Асен Даскалов
снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
24.10.2025 22:04
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Ивелин Попов 7, 1:1 Анатолий Господинов-автогол 45+1

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) - 3:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Георг Стояновски 14, 1:1 Самуил Цонов 42, 2:1 Бернардо Коуто 50, 2:2 Армстронг Око-Флекс 68, 3:2 Бернардо Коуто 77-дузпа

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) -  2:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Лукас Риан 22, 1:1 Анте Аралица 68, 2:1 Кауе Карузо 77, 2:2 Адриан Кова 90+8
пропусната дузпа: Парвиз Умарбаев (Локомотив Пловдив) 90+7

в събота:
Ботев Враца - Септември София
Славия - Черно море (Варна)
Левски - Добруджа (Добрич)

в неделя:
ЦСКА - Берое 

в понеделник:
ЦСКА 1948 - Лудогорец (Разград)

временно класиране:
 1. Левски             12   9  2  1  22:7   29 точки
 2. ЦСКА 1948          12   8  2  2  20:10  26
 3. Локомотив Пловдив  13   6  6  1  17:13  24
 4. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 5. Черно море         12   6  4  2  19:10  22
 6. Спартак Варна      13   3  7  3  16:15  16
 7. Ботев Враца        12   3  5  4  10:12  14
 8. Берое              11   3  5  3  12:15  14
 9. Локомотив София    13   2  7  4  12:13  13
10. Арда Кърджали      13   3  4  6  12:14  13
11. ЦСКА               12   2  7  3  10:10  13
12. Монтана            13   3  4  6  10:21  13 
13. Славия             12   2  5  5  13:18  11
14. Ботев Пловдив      13   3  2  8  14:22  11
15. Септември София    12   3  2  7  13:24  11
16. Добруджа           12   2  1  9   8:18   7

/ГК/

