Льоклер: "Хамилтън и аз вярваме на Васьор, той е способен да върне Ферари на върха"

Пилотът на „Ферари“ Шарл Льоклер определи слуховете за напускането на шефа на отбора Фредерик Васьор като безпочвени. Бившият ръководител на „Ред Бул“ Кристиан Хорнер е смятан за фаворит за заместник Васьор във „Ферари“.

„Важно е да се отбележи, че всички тези слухове са безпочвени, като такива ситуации Луис Хамилтън и аз не ги обсъждаме. И двамата подкрепяме и познаваме Фред от много години. И двамата му вярваме и знаем, че той е правилният човек, който да върне Ферари на върха. Единни сме по този въпрос, така че няма смисъл да го обсъждаме. С отбора съм от 2019 г. и знам, че слуховете от този вид винаги са преувеличени“, цитира Crash.net Льоклер.

Отборът на „Ферари“ заема трето място в шампионата на конструкторите с 334 точки, на седем точки зад „Мерцедес“, който е на втора позиция.