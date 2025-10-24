"Победата дойде точно навреме", каза след успеха над Ботев Пловдив треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 13-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Ботев Пловдив, завършила 3:2 за домакините.

"Не мога да опиша колко съм щастлив. Мисля, че ако не бяхме победили днес, въпреки добрата игра, борбата, много хора щяха да са разочаровани. Но победата дойде точно на време. Ние показахме, че сме способни да побеждаваме, а не само равни да правим.

Ние показахме, че можем и, че бием и в други мачове. Знам какво можем и това беше въпросът през цялата седмица – дали ние сме способни да побеждаваме и да вземаме по три точки, хората да вярват повече в нас. Днес два пъти се връщахме след 1:1 и 2:2, показахме характер. Във всички мачове имаме характер, имаме желание, вярвам в момчетата.

Мисля, че от мач на мач оформяме отбор така, че всички, които обичат клуба когато дойдат на стадиона, независимо, че може да не бием, но искам да са радостни като гледат как играе отборът. Аз на полувремето не бях доволен, защото дисциплината, която имаме на мачовете срещу големите отбори, не я показахме през първото полувреме. Много е важно да можеш да контролираш играта. Пускахме леко да навлизат по двата фланга. През второто полувреме всички се раздадоха и заслужихме да спечели този мач.

Във всички линии мисля, че имаме отбор, който може да играе добре срещу всеки един противник.“