Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа в първенството на България по волейбол за жени

Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига за жени, след като надигра с 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) гейма като домакин другия пловдивски тим Марица 2022 в среща от втория кръг на първенството.

Шампионките взеха инициативата още от самото начало на двубоя в зала „Строител“ и рано отвориха преднина от 10:3. Те поддържаха сериозната разлика до 21:12. Тогава символичните гости съумяха да стопят част от изоставането си до 17:21, но след това Марица показа своята по-голяма класа и взе първата част след 25:18.

Вторият гейм стартира равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 8:7 в полза на шампионките, когато постепенно те започнаха да трупат аванс, достигнал 7 точки при 18:11 в средата на гейма. До края "жълто-сините" дадоха само още четири точки на съперника и затвориха втората част при 25:15.

Третият гейм започна по сходен начин като втория. Стигна се до 11:10, когато "жълто-сините" направиха серия от 10 поредни точки при сервис на Маргарита Гунчева и това се оказа решаващо за крайния изход от срещата - 25:18.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Александра Китипова с 18 точки, докато Елисавета Сариева добави още 16.

За Марица 2022 Петя Русинова и Сияна Гендузова реализираха по 8 точки.

В друга среща от кръга ЦСКА победи с 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) като гост ДКС Варна. "Червените" имаха затруднения единствено в първата част, а в следващите две лесно наложиха превъзходството си.

Мачове от втория кръг в шампионата на България по волейбол за жени: ДКС Варна - ЦСКА 0:3 (24:26, 17:25, 21:25) Марица Пловдив - Марица 2022 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) събота: ЦПВК - Славия 2017 Драгоман - Миньор Перник неделя: Левски София - Дея спорт