Подробно търсене

Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа в първенството на България по волейбол за жени

Димитър Петков
Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа в първенството на България по волейбол за жени
Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа в първенството на България по волейбол за жени
В зала "Строител" в Пловдив се играе среща от втория кръг на Националната волейболна лига за жени между отборите на Марица (Пловдив) и Марица 2022. Снимки: кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков (ПГ)
Пловдив,  
24.10.2025 20:03
 (БТА)

Шампионът Марица (Пловдив) записа втора поредна победа от началото на новия сезон в Националната волейболна лига за жени, след като надигра с 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) гейма като домакин другия пловдивски тим Марица 2022 в среща от втория кръг на първенството.

Шампионките взеха инициативата още от самото начало на двубоя в зала „Строител“ и рано отвориха преднина от 10:3. Те поддържаха сериозната разлика до 21:12. Тогава символичните гости съумяха да стопят част от изоставането си до 17:21, но след това Марица показа своята по-голяма класа и взе първата част след 25:18.

Вторият гейм стартира равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 8:7 в полза на шампионките, когато постепенно те започнаха да трупат аванс, достигнал 7 точки при 18:11 в средата на гейма. До края "жълто-сините" дадоха само още четири точки на съперника и затвориха втората част при 25:15.

Третият гейм започна по сходен начин като втория. Стигна се до 11:10, когато "жълто-сините" направиха серия от 10 поредни точки при сервис на Маргарита Гунчева и това се оказа решаващо за крайния изход от срещата - 25:18.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Александра Китипова с 18 точки, докато Елисавета Сариева добави още 16.

За Марица 2022 Петя Русинова и Сияна Гендузова реализираха по 8 точки. 

В друга среща от кръга ЦСКА победи с 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) като гост ДКС Варна. "Червените" имаха затруднения единствено в първата част, а в следващите две лесно наложиха превъзходството си. 

Мачове от втория кръг в шампионата на България по волейбол за жени:

ДКС Варна - ЦСКА             0:3 (24:26, 17:25, 21:25)
Марица Пловдив - Марица 2022 3:0 (25:18, 25:15, 25:18)

събота:
ЦПВК - Славия 2017
Драгоман - Миньор Перник

неделя: 
Левски София - Дея спорт

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:06 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация