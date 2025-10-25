Подробно търсене

От "Пирогов" съобщиха, че детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия на болницата

Лора Метанова
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
25.10.2025 21:55
 (БТА)

Детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, е преминало подробни прегледи и изследвания в Детската притовошокова зала на болница "Пирогов" и след преценка на медицинския екип остава в детската неврохирургия в лечебното заведение. Това съобщиха на сайта си от "Пирогов". Те информират, че транспортираното в болницата момченце е с височинна травма. 

По-рано за БТА от Планинската спасителна служба на БЧК казаха, че детето се е плъзнало по снежна пряспа и е получило травми на главата и други охлузвания.  Инцидентът е станал около 15:00 часа днес. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер, а след това е откарано в лечебното заведение. 

