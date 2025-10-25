Подробно търсене

Три екипа на пожарната в Сливен са гасили птицеферма край село Сотиря, съобщиха от ОД на МВР

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Три екипа на пожарната в Сливен са гасили птицеферма край село Сотиря, съобщиха от ОД на МВР
Три екипа на пожарната в Сливен са гасили птицеферма край село Сотиря, съобщиха от ОД на МВР
Три екипа на пожарната в Сливен са гасили пожар във ферма за пилета край село Сотиря днес. Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР
Сливен,  
25.10.2025 23:56
 (БТА)

Три екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в птицеферма на пътя за село Сотиря, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни са спасени две сгради и над 80 хиляди яйца. Унищожени са около 200 кв. м покривна конструкция и две помещения.

Сигналът за пожара е получен в 22:44 часа. Действали са 10 пожарникари с три противопожарни автомобила.

 

 

/ИТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:45 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация