Три екипа на пожарната в Сливен са гасили птицеферма край село Сотиря, съобщиха от ОД на МВР

Три екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в птицеферма на пътя за село Сотиря, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни са спасени две сгради и над 80 хиляди яйца. Унищожени са около 200 кв. м покривна конструкция и две помещения.

Сигналът за пожара е получен в 22:44 часа. Действали са 10 пожарникари с три противопожарни автомобила.