Има прострелян в библиотека в столицата на американския щат Тексас; полицията арестува заподозрян
Полицай в зоната, отцепена около Централната библиотека на Остин, щата Тексас, след стрелбата, 25 октомври 2025 г. Снимка: Aaron E. Martinez/Austin American-Statesman via AP
Остин, щата Тексас,  
26.10.2025 00:32
Има прострелян в библиотеката в центъра на столицата на американския град Тексас - Остин, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на полицията.

На мястото пристигнаха екипи за спешна помощ. По-късно заподозрян беше задържан в друга част на града.

Жертвата на стрелбата беше откарана в местна болница. Според лекарите състоянието ѝ е било тежко, но стабилно, съобщи полицейското управление на Остин.

Малко след обяд на телефон 911 на Остин е получено съобщение за инцидент със стрелба в Централната библиотека на Остин, каза заместник-началникът на полицията Ли Роджърс на брифинг за медиите.

Заподозрян е напуснал мястото на инцидента преди пристигането на полицаите, но е бил открит и задържан в квартал в южната част на Остин около 13:25 ч. местно време (21:25 ч. бълг. вр.), съобщи полицията. Роджърс каза, че няма повече информация за заподозрения или къде точно в библиотеката е била произведена стрелбата.

"Това изглежда е изолиран случай“, посочи заместник полицейският началник, цитиран от АП.

