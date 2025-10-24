Най-предпочитаните туристически обекти в Ловешко са зоопаркът и Деветашката пещера

Най-посещаваният туристически обект в община Ловеч е зоопаркът. От началото на годината до септември през него са преминали с 75 699 туристи, като през същия период на миналата е посетен от 63 631, съобщиха за БТА от общинската администрация.

Друга предпочитана туристическа дестинация е Деветашката пещера с 41 517 посетители. Броят им намалял в сравнение с миналата година, когато са били 55 150.

По-малко туристи са посрещнати и в Къкринското ханче – 18 112, при 24 786 за същия период през 2024 г.

Посетителите на Ловешката средновековна крепост са 13 766, на Туристическия информационен център – 13 672, на музей „Васил Левски“ – 10 193,

Старата градска баня „Дели Хамам“ е разгледана от 4774 души, Етнографският комплекс от 4503, а експозициите в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ са видяни от 1212 любители на изкуството.

Всички туристическите обекти преминават към зимно работно време от 27 октомври (понеделник). Промяната е част от сезонната организация на дейността на музеите, галериите и туристическите обекти в града и региона, съобщиха от общинската администрация.

Работното време на Туристическия информационен център е от вторник до четвъртък от 8:00 до 17:00 часа, с почивка от 12:00 до 13:00 часа, а от петък до неделя - от 9:00 до 17:30 часа, с почивка от 13:00 до 13:30 часа. Почивният ден е понеделник.

Старата градска баня „Дели Хамам“ е отворена от сряда до четвъртък от 8:00 до 17:00 часа, с почивка от 12:00 до 13:00 ч.; от петък до неделя от 9:00 ч. до 17:30 ч., с почивка от 13:00 ч. до 13:30 ч. Почивни дни за обекта са понеделник и вторник.

Зоопаркът в Ловеч е отворен за посетители всеки ден от 8:30 до 16:30 часа. Деветашката пещера може да се посети от понеделник до неделя от 9:00 до 16:00 часа.

Ловешката средновековна крепост също приема посетители всеки ден от 9:00 до 19:00 часа.

Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ от понеделник до петък е отворена от 9:00 до 17:00 ч., събота - от 10:00 до 17:00 ч., а неделя е почивен ден.

Етнографски комплекс, Музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче могат да се посетят от от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч., без почивен ден.

Същият работен график има и Музейна сбирка „Атанас и Васил Атанасови“, но с почивни събота и неделя.