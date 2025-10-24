Синер за победата над Бублик: „Радвам се, че успях да се издържа психически, той е много опасен играч“

Италианският тенисист Яник Синер сподели впечатленията си от мача си срещу казахстанеца Александър Бублик на четвъртфиналите на турнира във Виена. Мачът завърши 6:4, 6:4 в полза на втората ракета на света.

„Беше много, много труден мач. Опитах се да върна колкото се може повече топки. Мисля, че той сервира много добре днес. Имах възможности в началото на първия сет, но не успях да се възползвам от тях веднага, но съм щастлив, че се издържах психически. Той е много опасен играч, но се опитах да играя възможно най-солидно, така че съм много щастлив“, цитира пресслужбата на АТП думите на Синер.

Италианецът ще се изправи срещу австралиеца Алекс Де Минор на полуфиналите. Мачът ще се проведе в събота.