Британски и френски издания коментират резултатите от междинните избори за Конгрес в Аржентина

Аржентинският президент Хавиер Милей си осигури голяма победа на междинните избори за Конгрес, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Либертарианската партия на Милей спечели голяма победа на междинните парламентарни избори, давайки нов тласък на неговите реформи, след като финансовата криза заплашваше да ги провали.

Партията на Милей "Свободата напредва" (СН) печели 40,7 процента от гласовете срещу 31,7 процента за опозиционния перонистки алианс, при преброени 98 процента от бюлетините, сочат предварителните данни на избирателната комисия. Избирателната активност на вчерашните избори беше около 68 процента, в сравнение със 71,8 процента на предишните междинни избори през 2021 г.

"Днес е исторически ден за Аржентина", заяви Милей пред възторжените си привърженици в централата на партията си в Буенос Айрес. "Народът на Аржентина реши да остави зад гърба си сто години на упадък и да продължи по пътя на свободата, напредъка и растежа", добави той.

Резултатът от изборите ще укрепи позицията на Милей в Конгреса и ще му помогне да продължи с радикалната реформа за излизане от дългогодишната криза в аржентинската икономика, която се срина след поредица от грешни стъпки на правителството му, посочва британското издание.

Американският президент Доналд Тръмп, който този месец се притече на помощ на Милей с пакет от спасителни мерки, приветства резултата. "Поздравявам президента Хавиер Милей за неговата убедителна победа в Аржентина. Той върши чудесна работа! Нашето доверие в него бе оправдано от народа на Аржентина", написа днес Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Американският министър на финансите Скот Бесент обеща до 40 млрд. долара финансова подкрепа за Аржентина и досега е похарчил около 2 млрд. долара за подкрепа на песото, според оценки на икономисти. Вашингтон вижда в Милей жизненоважна опорна точка в Латинска Америка, където администрацията на Тръмп се опитва да намали китайското влияние, отбелязва "Файненшъл таймс".

На вчерашните избори аржентинците гласуваха за половината от 257-те места в долната камара на аржентинския Конгрес. СН спечели 64 от 127-те овакантени места, показват официалните резултати, като се представи силно в цялата страна. Социологическите проучвания преди гласуването бяха противоречиви, като някои прогнозираха, че перонистите може да победят Милей.

"Аржентина даде на Милей много силна подкрепа и сега той има възможността да изпълни обещанията си", каза аржентинският политически консултант Серхио Беренстeйн.

Същевременно, той отбеляза, че Милей "все пак ще трябва да демонстрира гъвкавост, смирение и способност да сключва споразумения с опозицията", за да прокара ключови реформи на трудовото законодателство и данъците, тъй като СН не разполага с мнозинство в двете камари на Конгреса.

Прогнозите, базирани на официалните резултати, сочат, че Милей и неговите съюзници ще имат над 100 места в новата долна камара, но ще се нуждаят от подкрепата на по-малките центристки партии, за да достигнат необходимите 129 гласа за приемане на законодателство. Картината в Сената, където една трета от местата бяха подменени, е до голяма степен сходна, отбелязва "Файненшъл таймс".

В избирателния щаб на СН в центъра на Буенос Айрес цареше празнично настроение, като привържениците на президент аплодираха и скандираха, докато прожекторите осветяваха тълпата в лилаво, цвета на партията. Милей, който е свирил в рок група, изпълняваща песните на "Ролинг стоунс", излезе на сцената, пеейки "Аз съм кралят", преди да произнесе победната си реч.

Перонистите не успяха да повторят успеха си от местните избори в Буенос Айрес миналия месец, когато победиха партията на Милей с голяма преднина, което предизвика паника на валутните пазари.

Скрити в град Ла Плата, лидерите им не коментираха веднага резултатите от изборите, но Хуан Грабоис, младежки лидер на перонистите, обвини Тръмп за поражението. Той заяви, че подкрепата на американския президент за правителството е направила изборната надпревара неравностойна.

Кристина Фернандес де Киршнер, която две пъти е била президентка и е партийна лидерка на перонистите, се появи след обявяването на резултатите на балкона на апартамента, където е под домашен арест заради осъждане за корупция. Тя махаше с ръка и пращаше въздушни целувки на чакащите я поддръжници, но не им проговори.

Бившият президент Маурисио Макри, който води центристката партия "Републиканско предложение", която е ключов съюзник на Милей, предложи на президента да укрепи кабинета си след изборите, за да подобри управляемостта, като заяви, че е готов да помогне. "Милей има номера ми", пошегува се той.

Хавиер Милей определи победата на неговата крайнодясна партия на междинните избори в Аржентина като повратна точка за страната, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Резултатът не е достатъчен, за да даде на Милей мнозинство в Конгреса, но е описван като изненадващ от аржентинските анализатори.

Новите места в долната камара, заедно с вече заетите, позволяват на правителството да постигне основната си цел за тези избори: да си осигури поне една трета от местата в долната камара, посочва британското издание.

Милей започна мандата си преди почти две години с драстични съкращения на разходите, като премахна десетки хиляди държавни работни места и замрази инвестициите в инфраструктура, здравеопазване, образование и дори доставките на лекарства за пенсионерите.

Той успя да свали инфлацията от над 200 процента през 2023 година до около 30 процента през септември, като постигна първия фискален излишък в Аржентина за последните 14 години. Икономическата активност нарасна с 0,3 процента през август 2025 г., след три поредни месеца на спад.

Покупателната способност обаче се срина: повечето аржентинци казват, че се опитват да свържат двата края, загубени са над 250 хиляди работни места, а около 18 хиляди компании са прекратили дейността си, отбелязва "Гардиън".

За да предотврати обезценяването на песото, правителството изразходва резервите си в долари, дори след като взе заем от 20 млрд. долара (от които 14 млрд. вече са изплатени) от МВФ, и бе принудено да се обърне към Тръмп, който дойде на помощ със спасителен заем от 40 млрд. долара.

Позицията на Тръмп обаче бе възприета от мнозина в Аржентина като намеса в изборите, а някои предсказваха, че поради антиамериканските настроения сред част от населението подкрепата на САЩ може да се обърне срещу Милей, посочва "Гардиън".

Хавиер Милей постига изненадваща победа на междинните избори, пише в заглавие френският в. "Монд".

Партията на аржентинския президент "Свободата напредва" събира над 41 процента от гласовете, далеч пред перонистката опозиция. Това ще даде на ултралибералния лидер по-голяма свобода за действие в усилията му за дерегулиране на аржентинската икономика, посочва френското издание.

След ожесточена предизборна кампания партията на Милей спечели с голяма преднина междинните парламентарни избори, като изпревари перонистката опозиция с много по-голяма разлика от очакваното.

Според прогнозите президентската партия печели в 16 от 24-те провинции на страната. Най-изненадващата победа бе в провинция Буенос Айрес - бастион на перонистите, където опозицията бе изпреварила партията на Хавиер Милей с 14 процентни пункта по време на местните избори миналия месец, отбелязва "Монд".

Хавиер Милей печели убедително междинните парламентарни избори и обещава повече реформи, извежда в заглавие друго френско издание - в. "Фигаро".

Тези избори са "потвърждение на мандата, който получихме през 2023 година" на президентските избори, за да "продължим по пътя на реформите", заяви триумфиращият Милей пред своите привърженици в предизборния си щаб в хотел в Буенос Айрес.

Резултатът, който опровергава много от социологическите проучвания, е огромно облекчение за президента, тъй като несигурността, свързана с изборите, постави аржентинската икономика и валута под силен натиск през последните два месеца. Той е достатъчен, за да увеличи способността на президента либертарианец през оставащите две години от мандата си да реформира и дерегулира една отслабена икономика с ниски валутни резерви и податлива на финансови сътресения, посочва "Фигаро".

Умерената опозиция, редица компании, но и международни донори, като МВФ, настояваха пред аржентинското правителство да "засили политическата и социалната подкрепа" за реформите си.

Много анализатори смятат, че след изборите Хавиер Милей ще трябва да поеме по-прагматичен курс.

Снощи изглеждаше, че Хавиер Милей протяга ръка, като заяви, че "има десетки депутати и сенатори, с които можем да постигнем основни споразумения" по реформите.

В неговите планове до 2027 година са включени данъчни реформи, гъвкавост на пазара на труда и система за социална защита.

Сред перонистиката опозиция цареше разочарование след изборите. Избирателната активност на вчерашния вот от 67,9 процента беше почти най-ниската от всички избори от възстановяването на демокрацията през 1983 г., въпреки че гласуването беше задължително, посочва "Фигаро".