Подробно търсене

Милей определи резултата от изборите в Аржентина като повратна точка за страната

Габриела Големанска
Милей определи резултата от изборите в Аржентина като повратна точка за страната
Милей определи резултата от изборите в Аржентина като повратна точка за страната
Снимка: AP Photo/Rodrigo Abd
Буенос Айрес,  
27.10.2025 05:36
 (БТА)

Президентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че в страната му е настъпила повратна точка, визирайки резултатите от частичните парламентарни избори, предадоха световните агенции.

Милей обеща да напредва по пътя на реформите и да построи „Великата Аржентина“. Той каза, че резултатът от вота потвърждава мандата, който неговата партия е пролучила на президентските избори преди две години.

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес.

По-рано тази вечер стана ясно, че партията на Милей „Свободата напредва“ печели частичните избори с 40,7 процента и почти ще утрои депутатите си, без обаче да получи абсолютно мнозинство. Но това ще бъде достатъчно за Милей да реформира и дерегулира през останалите две години от президентството си.

Смята се, че партията на Милей и подкрепящите я сили ще получат 101 места от общо 127 в долната парламентарна камара. Досега те имаха 37 места. В Сената досега блокът на Милей имаше 6 сенатори, а сега ще има 20 от общо 72.

Перонистите получават 31,6 процента на изборите.

Милей протегна ръка към част от опозицията, като каза, че има десетки депутати и сенатори, с които би могъл да се разбере относно реформите, които планира.

/ГГ/

Свързани новини

27.10.2025 04:22

Милей постигна голяма победа на изборите по средата на мандата

Президентът на Аржентина Хавиер Милей постигна голяма победа на изборите по средата на мандата, обобщават световните агенции. На национално ниво неговата партия „Свободата напредва“ получи 40,84 процента, според частичните резултати при преброени 90
27.10.2025 02:58

Партията на президента на Аржентина печели с над 40% от гласовете в изборите за частична подмяна на състава на долната камара на аржентинския парламент.

Партията на президента на Аржентина Хавиер Милей печели с над 40% от гласовете в изборите за частична подмяна на състава на долната камара на аржентинския парламент. Перонистката опозиция печели едва 24,5%. Това показват данните от преброени над 90

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:26 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация