Партията на президента на Аржентина печели с над 40% от гласовете в изборите за частична подмяна на състава на долната камара на аржентинския парламент.

Партията на президента на Аржентина Хавиер Милей печели с над 40% от гласовете в изборите за частична подмяна на състава на долната камара на аржентинския парламент. Перонистката опозиция печели едва 24,5%. Това показват данните от преброени над 90 процента от подадените бюлетини, предадоха световните агенции.

Това означава, че партията на Милей би трябвало да получи 64 места срещу 31 за перонистите.

Този изход от изборите за частична смяна на състава на двете камари на парламента, произведени по средата на мандата на Милей, бележи голяма победа за него.

Партията на Милей заедно с нейните съюзници имат нужда от общо 86 гласа в долната камара на парламента, за да попречат на опонентите на държавния глава да отменя президентското вето върху различни законопроекти, отбелязва Ройтерс.