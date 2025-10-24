Подробно търсене

Милей приключи предизборната си кампания за междинните избори в Аржентина

Габриела Големанска
Милей приключи предизборната си кампания за междинните избори в Аржентина
Милей приключи предизборната си кампания за междинните избори в Аржентина
Хавиер Милей. Снимка: AP Photo/Rodrigo Abd
Росарио,  
24.10.2025 06:45
 (БТА)

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обеща промяна в страната след междинните избори в средата на мандата му. Вотът е насрочен за неделя, предаде Франс прес.

Милей приключи предизборната кампания за вота с митинг в Росарио, на 300 километра от Буенос Айрес.

Той призова поддръжниците да не го изоставят и заяви, че усилията си заслужават, визирийки мерките за икономии, които той въведе, когато дойде на власт преди две години.

Митингът протече като рок концерт и самият Милей изпя популярната аржентинска хард рок песен: „Аз съм лъв“.

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят.

А изборите в неделя за Милей на карта е заложена свобода му на действие през втората половина от президентския му мандат, в момент, в който неговата партия е в малцинство в парламента, който вече ограничи редица от неговите проекти, по-специално в областта на приватизацията.

/ГГ/

Свързани новини

03.10.2025 12:34

Президентът Хавиер Милей получава пълната подкрепа на Тръмп седмици преди междинните избори в Аржентина

След почти две години на власт и в момент, в който се подготвя за междинните избори на 26 октомври, аржентинското правителство на Хавиер Милей преживява най-сериозните си икономически и политически сътресения досега. Изправен лице в лице с тези предизвикателства обаче, Милей получава и сериозна подкрепа от своя съюзник - американския държавен глава Доналд Тръмп.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:18 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация