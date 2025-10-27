Втората интегрирана концепция на Община Казанлък е насочена изцяло към подобряване на живота на гражданите, каза заместник-кметът Аксения Тилева

Здравеопазването, образованието и социалните дейности са във фокуса на проектите, включени във втората Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ 2), която Община Казанлък предложи за одобрение в рамките на оперативна програма „Развитие на регионите“. Това каза в интервю за БТА заместник-кметът с ресор „Стратегически планове и проекти“ Аксения Тилева.

По думите ѝ, предложенията са разработени въз основа на разбирането на администрацията, че трябва да реализира устойчиви политики за по-добър живот на гражданите, а осъществяването им ще е поредното доказателство за ролята на кмета Галина Стоянова в създаването на устойчив и ориентиран към хората модел, който е пример за добро и смислено управление.

Партньори на Община Казанлък по КИТИ 2 са Община Гурково, Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Стоян Киркович в Стара Загора, Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък и Институтът по розата и етеричномаслените култури. Концепцията предвижда общо 13 дейности, като общата им стойност е над 34 млн. лева, а преди дни тя беше класирана на второ място сред подадените в Югоизточния регион, след като бе оценена от Регионалния съвет за развитие.

Сред предвидените дейности е обновяване на медицинската апаратура и модернизиране на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък, като проектното предложение е разработено съвместно със специалистите от здравното заведение и отговаря на техните виждания, обясни заместник-кметът. Целта е да се направи здравеопазването по-качествено и достъпно за жителите на общината. „Ние знаем, че инвестицията в апаратура и в средата не е единственото условие, за да имаме качествено здравеопазване, но смятаме, че добрата среда и качествената апаратура ще са мостът, който ще направи така, че добрите специалисти да предпочитат да работят в нашата болница и нашите граждани и тези от съседните общини да получат добро здравеопазване“, каза тя. Втората дейност с фокус здравна грижа е свързана със създаването на мобилни кабинети за профилактика и информационни кампании с акцент върху населението от отдалечените от общинския център населени места, посочи още Аксения Тилева. Тя изрази мнение, че подобна услуга ще е от изключителна полза за някои от жителите на общината, а основната цел е превенцията. Част от Концепцията е внедряване на високотехнологично оборудване за превенция и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, допълни Тилева и посочи, че жителите на община Казанлък използват това специализирано лечение в Стара Загора и по тази причина от администрацията са намерили за най-естествено и логично дейността да е част от КИТИ 2.

Говорейки за здравеопазване, се изправяме и пред проблема с липсата на медицинските специалисти и именно за да преодолеем този проблем, ръководството на Община Казанлък предприе стъпки за установяване на партньорство с Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“ за разкриване на филиал, в който да бъдат обучавани медицински сестри, каза още заместник-кметът и допълни, че надеждата на администрацията е поне част от тях да останат да работят в здравните заведения в Казанлък. Филиалът ще бъде разкрит в емблематична сграда в центъра на града, в която ще бъдат изградени лекционни зали, лаборатории и кабинети, а в концепцията е предвидено и създаването на модерен кампус за студентите в общежитията на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, които към момента не се използват, обясни Тилева. В него се предвижда да има лаборатории за упражнения, както и озеленени околни пространства.

Няма как да не обърнем внимание и на образователната инфраструктура в общината, посочи още заместник-кметът. Тя напомни, че през последните 12 години всички училища и детски градини са реновирани, с въведени мерки за енергийна ефективност, но всяко нещо има нужда от превръщането му в по-функционално. „Предвидена е инвестиция, която да подобри образователната среда в няколко училища и детски градини в града с фокус към безопасни и здравословни условия на отглеждане, възпитаване и социализиране на нашите деца“, каза Тилева.

Сред проектите с фокус образователна инфраструктура е и този за модернизиране на материалната база в Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. „Включихме и тази дейност, защото смятаме, че мисълта за младите хора трябва да е водеща, за да има кой да остане да живее и да работи в нашия град“, каза Аксения Тилева и изрази увереност, че с обновяването на залите и прилежащата среда в гимназията ще бъде направено най-доброто за учениците.

КИТИ 2 на Община Казанлък предвижда и модернизиране на един уникален научен институт, който функционира от края на 19-и век и подпомага част от поминъка, даващ облика на региона – Институтът по розата и етеричномаслените култури, отбеляза заместник-кметът. Предвидено е модернизиране на материални и нематериални активи за изследователската дейност и трансфер на технологии.

В рамките на Концепцията ще бъде осъществен и поредният проект за приобщаващо образование, който е продължение на редица успешни практики на Община Казанлък, каза Тилева и допълни, че в момента се работи по подобен проект за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства по КИТИ 1. Втората концепция предвижда и подкрепа за дуалното образование.

"Здравеопазването и образованието са ключови сектори за всяка една политика, която иска да гарантира добро развитие на обществото, но когато става дума за устойчиво развитие, няма как да не говорим и за социалните дейности, които могат да бъдат реализирани“, отбеляза Тилева. В концепцията са включени проекти за насърчаване на заетостта в община Казанлък, чрез Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата", насърчаване на заетостта в община Гурково, както и развитие на социално-здравни услуги в община Казанлък с надграждане на трайно успешния проект „Къщи на семействата“.

Според Аксения Тилева в КИТИ 2 са спазени всички изисквания на управляващия орган, като проектите са съобразени с основните цели на програмата. „Искаме да докажем, че в Община Казанлък работим с разум и сърце за своите съграждани, затова и във фокуса на всеки един от проектите е човекът“, заяви още тя.