Лесотехническият университет участва на изложението „Study in Europe 2025” в Баку

Лесотехническият университет взе участие в престижното изложение за висше образование „Study in Europe 2025”, което се проведе на 25 – 26 октомври 2025 г. в хотел „Hilton Baku“, Азербайджан.

Събитието беше организирано от Представителството на Европейския съюз в Република Азербайджан, ръководено от Марияна Куюнджич, в сътрудничество с европейски агенции за насърчаване на висшето образование и националните офиси на програмата Erasmus+.

По време на изложението делегацията на Лесотехническия университет, начело със зам.-ректорът доц. д-р Калин Христов имаше честта да се срещне със заместник-министъра на науката и образованието на Република Азербайджан г-н Хасан Хасанли, както и с Н. Пр. Руслан Стоянов, посланик на Република България в Баку.

Тези срещи подчертаха споделения ангажимент за разширяване на образователното и научното сътрудничество между България и Азербайджан и за укрепване на международните партньорства в рамките на европейското образователно пространство.

Лесотехническият университет изразява своята искрена благодарност към Посолството на Република България в Баку за оказаната подкрепа и съдействие по време на събитието.

Участието на университета в „Study in Europe 2025“ потвърждава последователната му политика за развитие на международното сътрудничество, насочена към утвърждаване на академичното качество, привличане на чуждестранни студенти и повишаване на международната видимост на университета.

