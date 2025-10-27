Подробно търсене

Райо Валекано измъкна три точки срещу Алавес

Боян Денчев
снимка: АР, Adam Ihse
Мадрид,  
27.10.2025 09:12
 (БТА)

Райо Валекано спечели с минималното 1:0 срещу тима на Алавес в срещата от 10-ия кръг на испанската Ла Лига.

Единственото попадение в мача падна в първата минута от добавеното време, когато бразилският нападател Алешандре Алемао прати топката в мрежата на гостите.

Това беше трета поредна победа за отбора на Райо Валекано.



Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: 

Майорка - Леванте         1:1
Реал Мадрид - Барселона   2:1 
Осасуна - Селта           2:3 
Райо Валекано – Алавес	  1:0 

днес:
Бетис - Атлетико Мадрид

от събота:
Жирона - Овиедо          3:3
Еспаньол - Елче          1:0
Атлетик Билбао - Хетафе  0:1 
Валенсия - Виляреал      0:2

от петък:
Реал Сосиедад - Севиля  2:1


Реал Мадрид води в класирането с 27 точки и пет повече от Барселона. 
Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Райо Валекано, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.

/БД/

Към 09:32 на 27.10.2025 Новините от днес

