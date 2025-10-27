Райо Валекано измъкна три точки срещу Алавес

Райо Валекано спечели с минималното 1:0 срещу тима на Алавес в срещата от 10-ия кръг на испанската Ла Лига.

Единственото попадение в мача падна в първата минута от добавеното време, когато бразилският нападател Алешандре Алемао прати топката в мрежата на гостите.

Това беше трета поредна победа за отбора на Райо Валекано.





Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Майорка - Леванте 1:1 Реал Мадрид - Барселона 2:1 Осасуна - Селта 2:3 Райо Валекано – Алавес 1:0 днес: Бетис - Атлетико Мадрид от събота: Жирона - Овиедо 3:3 Еспаньол - Елче 1:0 Атлетик Билбао - Хетафе 0:1 Валенсия - Виляреал 0:2 от петък: Реал Сосиедад - Севиля 2:1 Реал Мадрид води в класирането с 27 точки и пет повече от Барселона.

Виляреал е на трето място с 20 точки, пред Еспаньол с 18, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Райо Валекано, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.