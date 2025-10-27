Пуснато е движението на две от трамвайните линии по бул. "Асен Йорданов" преди "Шипченски проход"

Подробно търсене

БТА, София (27 октомври 2025) Трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 не се движат заради наводнение на бул. „Асен Йорданов“ преди бул. „Шипченски проход“. Аварийните групи и пожарната работят по отстраняване на проблема.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ЕВ)
Възстановено е движението на две от трамвайните линии по бул. „Асен Йорданов“ в участъка преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“, съобщи за БТА директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров. По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение. 

От Столична община съобщиха за БТА, че е пуснато движението на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна".  

„Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, обясни Димитров.

По думите му екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания. 

Той съобщи, че на места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

